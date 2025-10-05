मुरबे बंदर जनसुनावणीसाठी प्रशासन सज्ज
पालघर, ता. ५ (बातमीदार) ः प्रस्तावित मुरबे बंदरासाठी उद्या (ता. ६) पालघरमधील दांडेकर महाविद्यालयासमोरील जिल्हा क्रीडा संकुल येथे जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. या जनसुनावणीदरम्यान शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस दल सज्ज झाले आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी १२४ पोलिस अधिकारी, १०६ अंमलदार, आठ स्ट्रायकिंग पथके, एक राज्य राखीव पोलिस दलाचे पथक, प्रत्येकी दोन आरसीपी आणि जलद प्रतिसाद पथक तैनात करण्यात आले आहे.
नागरिकांनी आपली मते, निवेदने आणि अडचणी शांततेत व कायद्याचे पालन करून मांडावीत. कोणत्याही प्रकारे कायदा व सुव्यवस्था भंग होईल, असे कृत्य करू नये. पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांनी प्रशासनावर विश्वास ठेवून शांततेत सहभाग घ्यावा आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात पोलिस दलास सहकार्य करावे, अशी विनंती केली आहे. तसेच संशयास्पद हालचाली किंवा व्यक्ती दिसल्यास त्वरित पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच वाहतूक नियंत्रणासाठी जिल्हा वाहतूक शाखेचे तीन अधिकारी व ३२ अंमलदार नेमण्यात आले आहेत.
