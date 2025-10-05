डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती प्रकरणात भूमाफियांना ईडीच्या नोटिसा

डोंबिवलीत ६५ बेकायदा इमारती!
भूमाफियांना ईडीच्या नोटिसा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ५ : डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती प्रकरणाने पुन्हा एकदा जोर धरला असून, यातील भूमाफियांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी नोटिसा बजावल्या आहेत.
तीन वर्षांपूर्वीच बनावट कागदपत्रे तयार करणारे आणि इमारतींच्या माध्यमातून आर्थिक उलाढाल करणारे भूमाफिया ईडीच्या रडारवर आले होते. त्याच वेळी ठाणे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागानेही स्वतंत्र चौकशी सुरू केली होती. शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी दोन वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या चौकशीत राजकीय हस्तक्षेपामुळे दोषींवर कठोर कारवाई झाली नसल्याचा आरोप केला आहे. प्रमुख भूमाफिया अजूनही उघडपणे फिरताना दिसत आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
या इमारतींसाठी बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी परप्रांतीय मजूर, वाहनचालक, मुकादम यांच्या आधार कार्ड, पॅनकार्ड आणि खोट्या पत्त्यांचा वापर करण्यात आला. ओरिसा, झारखंड, उत्तर प्रदेशातील कष्टकऱ्यांच्या नावावर कोट्यवधींचे व्यवहार दाखवण्यात आले आणि चौकशी टाळण्यासाठी त्यांना पैसे देऊन मूळ गावी पाठवण्यात आले. तक्रारदार महेश निंबाळकर यांनी परप्रांतीय कामगारांची चौकशी केल्यास खरे सूत्रधार समोर येतील, असे मत व्यक्त केले आहे.
न्यायालयाचा दणका
दीपेश म्हात्रे यांच्या मागणीनंतर शासनाने कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले होते. दरम्यान, उच्च न्यायालयानेही ईडीने या प्रकरणात काय तपास केला याची विचारणा केली आहे. न्यायालयाच्या विचारणेमुळे तपास यंत्रणा सक्रिय झाल्या असून, ईडीने आता भूमाफियांना नोटिसा पाठवल्या आहेत.
