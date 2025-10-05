अल्पवयीनीची छेड काढणाऱ्या ६१ वर्षीय व्यक्तीवर गुन्हा दाखल
अल्पवयीन मुलीची छेड;
६१ वर्षीय व्यक्तीवर गुन्हा दाखल
कल्याण, ता. ५ (बातमीदार) : कोळसेवाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका १४ वर्षीय शाळकरी मुलीची छेड काढल्याप्रकरणी ६१ वर्षीय व्यक्तीला नागरिकांनी पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले आहे. शैलेश भट्टाचारजी असे या व्यक्तीचे नाव आहे. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
शैलेश मागील अनेक दिवसांपासून या अल्पवयीन मुलीचा क्लासेसला जाताना पाठलाग करून छेड काढत होता. घाबरलेल्या मुलीने ही बाब पालकांना सांगितली. त्यानंतर पालकांनी गांभीर्याने दखल घेऊन नागरिकांच्या मदतीने शनिवारी (ता. ४) पाठलाग करत असलेल्या शैलेशला पकडले आणि कोळसेवाडी पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या घटनेनंतर, मनसे पदाधिकारी योगेश गव्हाणे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना महिला, मुलींच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नवरात्रोत्सव संपला असला तरी महिला-मुली सुरक्षित नाहीत, असे सांगत त्यांनी अशा घटना रोखण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
