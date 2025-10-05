पालघरची विकासाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल
पालघर, ता. ५ : सरकार आणि प्रशासन यांच्या प्रभावी समन्वयातून पालघर जिल्हा विकासाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे, असे प्रतिपादन वनमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी केले. रोजगार मेळावा आणि सेवा पंधरवडा उपक्रमाच्या सांगता सोहळ्यानिमित्त, तसेच अनुकंपा गटातील उमेदवारांना नियुक्तिपत्र वितरण कार्यक्रमात त्यांनी हे प्रतिपादन केले.
पालघर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा उल्लेख करताना पालकमंत्री गणेश नाईक म्हणाले, आदिवासींना वनपट्टे देण्यात जिल्ह्याचा देशात प्रथम क्रमांक आहे. वनखात्याच्या माध्यमातून आदिवासीबांधवांना बांबू रोपे उपलब्ध करून दिली जात आहेत. या बांबू लागवडीमुळे ‘सेवा विवेक’ संस्थेच्या सहकार्याने स्थानिकांना शेतीपूरक रोजगार मिळणार आहे. समुद्रकिनारी असलेल्या सातपाटी, माहीम, केळवा बंदर या गावांचे सर्वेक्षण गुगल मॅपिंगच्या माध्यमातून केले जाईल. यामुळे घरमालकांना त्यांच्या जमिनीचे अचूक मोजमाप आणि मालकी हक्क निश्चित करता येतील. पालघर तहसील कार्यालयातील दिवंगत शिपाई रुपेश पाटील यांच्या पत्नीला अवघ्या ४७ व्या दिवशी अनुकंपावर नियुक्ती देण्यात आल्याचा उल्लेख करत, शासन संवेदनशीलतेने कार्य करत असल्याचे पालकमंत्री नाईक यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमप्रसंगी खासदार डॉ. हेमंत सवरा, आमदार राजेंद्र गावित, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड, वसई-विरार महापालिका आयुक्त मनोज सूर्यवंशी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, पोलिस अधीक्षक यतीश देशमुख, जव्हार प्रकल्प अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासुर, अपर जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब फटांगरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे, उपजिल्हाधिकारी रणजीत देसाई,तसेच जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
अधिकाऱ्यांचा गौरव
प्रशासनात चांगले काम केलेले निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे, उपजिल्हाधिकारी रणजीत देसाई, भूमी अभिलेखचे जिल्हाधिक्षक नरेंद्र पाटील,पालघरचे उपविभागीय महसूल अधिकारी शाम मदनूरकर, महसूल तहसीलदार सचिन भालेराव आणि पालघरचे तहसीलदार रमेश शेंडगे यांचा सन्मान पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.