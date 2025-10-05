राणीबागेत पर्यटकांनी लुटला वन्यजीव सप्ताहाचा अानंद
राणीबागेत पर्यटकांनी लुटला वन्यजीव सप्ताहाचा आनंद
मुंबई, ता. ५ : वन्यप्राणी आणि त्यांचा अधिवास सुरक्षित राहावा, यासाठी जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालयात (राणीची बाग) वन्यजीव सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. या वन्यजीव सप्ताहाला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
पर्यावरण आणि वन्यजीवांवर आधारित छायाचित्रण, चित्रकला, निसर्ग प्रबोधन खेळ, चर्चासत्र, व्याख्याने, कार्यशाळा, मरीन वॉक, नेचर ट्रेल्स, माहितीपट, वन्यजीव नाटक आदी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
दरवर्षी देशात २ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान वन्यजीव सप्ताह साजरा केला जातो. निसर्ग भ्रमंती, माहितीपट प्रदर्शन, लहान मुलांसाठी चित्रकला स्पर्धा आयोजित केली होती. विविध परिसंवाद पार पडले. ‘वन की बात’ या विशेष कार्यक्रमात तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनातून वन्यजीवांच्या विविध रोचक आणि मजेशीर बाबी ऐकण्याची संधी मिळाली.
वन्यजीव माहितीतज्ज्ञ संगीता खरात, वीरेंद्र नायडू यांनी जंगलातील प्राणी, झाडे, झुडपे व औषधी वनस्पती या विविध गोष्टींवर माहिती दिली.
या महोत्सवात वन्यजीव संवर्धनासाठी कार्यरत असलेले वन विभाग, कांदळवन प्रतिष्ठान, डब्ल्यूसीएस इंडिया, सीसीएफ, सृष्टीज्ञान, सह्याद्री संकल्प सोसायटी, सीताई क्रिएशन्स, नॅचरेलिस्ट एक्सप्लोरर, जेन गुडाल इंस्टिट्यूट इंडिया, सीड स्टोरीज, ग्रीन वर्क ट्रस्ट, स्पेक्ट्रम, मॅड फॅक्टर मीडिया यांसारख्या अग्रगण्य संस्था, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे संशोधक, निसर्गप्रेमी गट यांनी सहभाग घेतला आहे.
महिना, दोन महिन्यांतून आम्ही कुटुंबासह एकदा तरी भायखळा येथील राणी बागेत फेरफटका मारतो, असे पर्यटक सतीश नाईक यांनी सांगितले. वन्यजीव प्राणी सप्ताहामध्ये सहभागी झाल्यानंतर मन तृप्त झाले, अशी प्रतिक्रिया पर्यटक निकिता पवार यांनी दिली.
