राजू पाटलांचा नातेवाईक असल्याचे सांगत वृद्धाला लुबाडले
राजू पाटलांचा नातेवाईक असल्याचे सांगत वृद्धाला लुबाडले
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ५ : राजू पाटील यांचा नातेवाईक असल्याचे सांगून एका चोरट्याने वृद्धाला बोलण्यात गुंतवले आणि त्यांची सोन्याची साखळी व अंगठी असा एकूण एक लाख सहा हजार रुपयांचा ऐवज हातचलाखीने चोरून नेला.
राजेंद्र जनार्दन नायर (वय ६३) असे फसवणूक झालेल्या वृद्धाचे नाव आहे. मंगळवारी (ता. ३) संध्याकाळी ४ वाजता डोंबिवली पूर्वेकडील नेहरू रोड भाजी मार्केटमध्ये ही घटना घडली. ठाकुर्ली येथील रहिवासी असलेले राजेंद्र नायर भाजी बाजारात खरेदीसाठी आले होते. या वेळी ५० वर्षीय अनोळखी व्यक्ती त्यांच्याजवळ आला. त्याने ‘मी राजू पाटील यांचा नातेवाईक आहे’ असे सांगून नायर यांना बोलण्यात गुंतवले. तुम्ही वृद्ध आहात, भुरट्या चोऱ्या वाढल्या आहेत. त्यामुळे हा ऐवज (सोन्याची साखळी आणि अंगठी) घालून फिरू नका,’ असे बोलून त्याने नायर यांच्या गळ्यातील चेन आणि हातातील अंगठी काढून घेतली. हा ऐवज एका कागदात गुंडाळल्याचे नाटक करून, तो आपल्या विजारीच्या खिशात ठेवण्याचे भासवले; मात्र हातचलाखीने त्याने तो ऐवज स्वतःजवळ ठेवला आणि कागदात फक्त काहीतरी गुंडाळून नायर यांच्या खिशात ठेवले. तो व्यक्ती ‘पुन्हा भेटू’ असे बोलून पसार झाला. त्यानंतर नायर यांनी खिशातील गुंडाळी पाहिली असता, त्यात सोन्याचा ऐवज नव्हता. याप्रकरणी राजेंद्र नायर यांनी रामनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.