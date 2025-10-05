कल्याणमधील सुभाष चौकातील वाहतूक कोंडीने नागरिक त्रस्त
वाहतूक पोलिसांकडून सुभाष चौकात कोंडी?
रुग्णवाहिकाही अडकते, नागरिक त्रस्त; नोवेल साळवे यांचा गंभीर आरोप
कल्याण, ता. ५ (वार्ताहर) : कल्याण पश्चिमेतील सुभाष चौक व वालधुनी चौक येथे दररोज सकाळपासून वाहतूक कोंडीचा मोठा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. या कोंडीमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होत असून, अनेकदा रुग्णवाहिकादेखील अडकून पडत असल्यामुळे जीवितहानीची शक्यता निर्माण होते.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे माजी प्रदेश सचिव नोवेल साळवे यांनी वाहतूक पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले की, ही कोंडी जाणूनबुजून केली जात आहे. वाहतूक पोलिस नागरिकांना त्रास देण्यासाठी आणि आपली उपस्थिती दाखवण्यासाठी मुद्दाम वाहतूक जाम करत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. सुरुवातीला खड्ड्यांमुळे कोंडी होत असल्याचे सांगितले गेले. नंतर शहाडचा पूल बंद असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले, मात्र उल्हासनगरमध्ये तेवढीच वाहतूक असूनही तिथे अशी कोंडी होत नसल्याचे साळवे यांनी सांगितले.
नागरिकांनी एकत्र येण्याची गरज
वाहतूक पोलिसांचा मुख्य उद्देश नागरिकांना त्रास देणे व त्यांच्याकडून विविध मार्गांनी पैसे उकळणे हा बनला आहे. टोइंग व्हॅन पुन्हा सुरू करून नागरिकांना लुटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. नागरिकांनी याविरोधात एकत्र येण्याची गरज असल्याचे साळवे म्हणाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.