कल्याणच्या अहिल्याबाई चौकात कोयत्यासह दहशत माजवणारा चोर नागरिकांच्या ताब्यात
कोयत्यासह दहशत माजवणारा चोर नागरिकांच्या ताब्यात
कल्याण, ता. ५ (बातमीदार) : अहिल्याबाई चौकात शनिवारी (ता. ४) कोयत्याने दहशत माजविण्याचा प्रकार समोर आला आहे. या चोराला स्थानिक नागरिकांनी धाडसाने पकडून चोप दिला आणि त्यानंतर पोलिसांच्या ताब्यात दिले. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
प्राथमिक माहितीनुसार, कोयता हातात घेऊन काही नागरिकांना धमकावत हा व्यक्ती चोरीचा प्रयत्न करीत होता. मात्र काही तरुणांनी धाडस दाखवत त्याला पकडले. त्याला चांगलाच चोप देऊन अखेर स्थानिक पोलिसांच्या हवाली करण्यात आले. घटनास्थळी पोलिस पोहोचताच संबंधित चोराने शरणागती पत्कारली. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन पुढील चौकशीसाठी पोलिस ठाण्यात नेले. या घटनेनंतर नागरिकांनी पोलिसांच्या तत्पर प्रतिसादाबद्दल आभार मानले असून, अशा गुन्हेगारांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
