नव्या प्रभाग रचनेत शासनकर्ते आणि प्रशासनात ''सेटिंग''
नव्या प्रभाग रचनेत शासनकर्ते आणि प्रशासनात सेटिंग
मनसेचा खळबळजनक आरोप
कल्याण, ता. ५ (बातमीदार) : आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी कल्याण-डोंबिवली पालिकेने नव्याने प्रभाग रचना जाहीर केली आहे. यंदाची निवडणूक पॅनल पद्धतीने होणार असल्याने १२२ जागांसाठीचे ३१ पॅनल महापालिकेने जाहीर केले आहेत. २६४ पैकी चार हरकतींवर विचार विनिमय करून अंतिम प्रभाग रचना घोषित करण्यात आली. मात्र, या नव्या प्रभाग रचनेविरोधात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. ही प्रभाग रचना शासनकर्ते आणि प्रशासनाच्या सेटिंगमधून झाली असल्याचा आरोप मनसेकडून केला जात आहे.
प्रभाग रचनेविरोधात दोन हजारांहून अधिक हरकती आल्या होत्या, परंतु महापालिकेने केवळ २६४ इतक्याच दाखवल्याचा आरोप मनसेचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश भोईर यांनी केला आहे. सराकारच्या नियमानुसार सुरुवातीचे प्रभाग हे चारचे असावेत व शेवटचे प्रभाग हे परिस्थितीनुसार दोन, तीन किंवा पाचचे असावेत. प्रभागांची सुरुवात ही उत्तर पूर्व दिशेने म्हणजेच टिटवाळा येथून व्हायला हवी होती. मात्र, असे न करता उंबर्डे येथूनच करण्यात आली आहेत, असेही यावेळी भोईर म्हणाले. याखेरीज २७ पैकी १८ गावे या अगोदर वगळली असताना त्यांना इतर नऊ गावासह पुन्हा नव्या प्रभाग रचनेत घेण्यात आले आहे. हा सर्व लोकशाहीचा चिखल आहे, असेही यावेळी भोईर म्हणाले.
कायदेशीर लढाई लढण्याची तयारी
महापालिकेच्या नव्या प्रभाग रचनेबाबत आक्षेप घेत कायदेशीर लढाई लढण्याची तयारी मनसेने घेतली असून शासनकर्त्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. निवडणुकांमध्ये मतदार याद्यांमध्ये गडबड आणि पैशाचा खेळही पाहायला मिळेल, मात्र जनता तुम्हाला तुमची जागा दाखवेल, असा घणाघात प्रकाश भोईर यांनी केला आहे.
