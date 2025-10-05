मराठी चित्रपटाला स्क्रीन न दिल्यास ‘खळ्ळ खट्याक’चा इशारा
अंबरनाथ, ता. ५ (बातमीदार) : अंबरनाथमध्ये मराठी चित्रपटाला स्क्रीन उपलब्ध न केल्यास मनसे स्टाईलने खळ्ळ खट्याक आंदोलन करण्याचा इशारा मनसेने मिराज चित्रपटगृहाच्या व्यवस्थापनाला दिला आहे.
कोकणच्या सौंदर्यावर आधारित ‘छबी’ मराठी चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. मुंबई आणि इतर ठिकाणी या चित्रपटाचे प्रदर्शन सुरू असतानाच अंबरनाथमधील मिराज चित्रपटगृहात अचानक प्रदर्शन थांबवण्यात आले. या आधी चित्रपटाच्या निर्मात्या, अभिनेते आणि टीमने अंबरनाथ स्पोर्ट्स क्लबच्या नवरात्रोत्सवाला भेट देऊन या परिस्थितीची माहिती शहराध्यक्ष शैलेश शिर्के यांना दिली होती. यावरून शनिवारी शिर्के यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने व्यवस्थापकांची भेट घेतली. त्यांनी ‘छबी’ चित्रपटाला त्वरित स्क्रीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. तसेच मराठी चित्रपटाला दुजाभाव केला तर चित्रपटगृह फोडण्यात येईल, असा इशारा यावेळी मनसेच्या वतीने चित्रपटगृहाला दिला. चित्रपटगृहाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या बाबी समजावून सांगितल्यावर मराठी चित्रपटांसाठी स्क्रीन उपलब्ध करून देण्याची सकारात्मक भूमिका व्यवस्थापनाने दर्शवल्याचे शिर्के यांनी सांगितले.
