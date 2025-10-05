एसटी कामगारांच्या मागण्या मान्य करा
‘एसटी कामगारांच्या मागण्या मान्य करा’
शिवडी, ता. ५ (बातमीदार) ः राज्य सरकारने एसटी कामगारांच्या आर्थिक मागण्या मान्य न केल्यास, एसटी कामगार सोमवार (ता. १३)पासून ऐन दिवाळीत आंदोलन करतील, असा इशारा महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीने मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळ प्रशासनाला दिला आहे. कामगार कराराच्या तरतुदीनुसार एसटी कामगारांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीचा दर लागू करण्याचे मान्य केले आहे. असे असताना घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीच्या दरामध्ये एकतर्फी कपात करून कामगार कराराच्या तरतुदीचा एसटी प्रशासनाने भंग केला आहे. याबाबत प्रशासनाने पाठपुरावा केल्यानंतर नोव्हेंबर २०२१ पासून शासकीय दराने घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीचा दर एसटी कामगारांना लागू करण्यात आला; मात्र एप्रिल २०१६ ते ऑक्टोबर २०२१पर्यंतची वाढीव दराची थकबाकी प्रलंबित असून ती मिळालीच पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
