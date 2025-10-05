दुचाकी चोरी प्रकरणातील तीन आरोपी गजाआड
उल्हासनगर, ता. ५ (वार्ताहर) : श्री स्वस्तिक होंडा शोरूममधून चोरी झालेल्या दुचाकींच्या प्रकरणात पोलिसांनी तीन आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्या ताब्यातून तब्बल ३.६० लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या चोरीमध्ये शोरूममधीलच कर्मचारी आरोपी असल्याचे उघड झाले आहे.
उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक ३ मधील शांतीनगर परिसरात ७ सप्टेंबरला विक्रीसाठी ठेवलेली दुचाकी चोरीला गेल्याची तक्रार मध्यवर्ती पोलिस ठाण्यात दाखल झाली. पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शंकर अवताडे व पोलिस निरीक्षक तुकाराम पादिर यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने तपास सुरू केला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक महेश काळे, उपनिरीक्षक विलास मालशेटे, हवालदार जितेंद्र चौधरी, सुभाष सूर्यवंशी व प्रशांत धुळे यांच्या पथकाने सीसीटीव्ही फुटेज व तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे आरोपींचा मागोवा घेतला. गोपनीय माहितीच्या आधारे पथकाने कल्याणमधील वालधुनी परिसरातून साहिल गोरे, सनी साळवे आणि सुमित खुपटे यांना ताब्यात घेतले. त्यांच्या ताब्यातून चोरी गेलेल्या दोन दुचाकी आणि दुसऱ्या शोरूममधून चोरी केलेली आणखी एक दुचाकी मिळवण्यात आली.
