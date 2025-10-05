शस्त्रधारी टोळी तीन दिवसांत जेरबंद
उल्हासनगर, ता. ५ (बातमीदार) : मध्यरात्री हातात शस्त्र घेऊन गाड्यांची तोडफोड करून फरार झालेल्या पाच जणांच्या शस्त्रधारी टोळीला अवघ्या तीन दिवसांत जेरबंद करण्याची कामगिरी हिललाइन पोलिसांनी केली आहे. यातील दोन मुख्य आरोपींना जालना, छत्रपती संभाजी नगरातून ताब्यात घेतले.
गुरुवारी मध्यरात्री कॅम्प क्रमांक ५ मधील तानाजी नगरात या टोळीने रस्त्यावर उभ्या असलेल्या आठ ते दहा गाड्यांची तोडफोड केली होती. घटनेमुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. याप्रकरणी पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त शैलेश काळे, वरिष्ठ निरीक्षक संदीप शिवले आणि निरीक्षक (गुन्हे) सिद्धेश्वर कैलासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथक तयार करण्यात आले. सहाय्यक निरीक्षक योगेश बेंडकुळे, उपनिरीक्षक संग्राम मालकर, हवालदार जयेश गुरव आणि शिपाई काळे यांनी तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे टोळीवर कारवाई केली. त्यात रोशन साळवे (जालना) आणि प्रीतम प्रधान (छत्रपती संभाजी नगर) येथून ताब्यात घेतले. श्याम ऊर्फ शाम्या बनकर आणि अनिकेत ऊर्फ टॉम कैलास खरात यांना शहरातून अटक करण्यात आली. या प्रकरणातील एका अल्पवयीन आरोपीला पालकांकडे स्वाधीन केले. अवघ्या तीन दिवसांत आरोपींच्या अटकेची ही कारवाई पोलिसांच्या तत्परतेचे आणि प्रभावी नेतृत्वाचे प्रतीक ठरली आहे.
