ऐन दिवाळीत वीज ग्राहकांना शाॅक
ऐन दिवाळीत वीज ग्राहकांना शाॅक
सप्टेंबरच्या देयकात ‘एफएसी’चा भार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ ः वाढत्या महागाईने सर्वसामान्य जनता आधीच मेटाकुटीला आली असतानाच आता ऐन दिवाळीत त्यांना वाढीव वीजबिलाचा शाॅक बसणार आहे. सप्टेंबरच्या वीजबिलात इंधन समायोजन आकाराची (एफएसी) भार टाकला जाणार आहे. त्यामुळे विजेच्या दरात प्रतियुनिटासाठी ३५ पैसे ते ९५ पैशांची वाढ होणार आहे. परिणामी, दिवाळीत हातात पडणारी वीजबिले वाढून येणार आहेत.
वीजनिर्मिती करताना एखाद्या इंधनाच्या किमतीत वाढ झाली तर त्याचा भार इंधन समायोजन आकाराच्या माध्यमातून ग्राहकांवर टाकला जातो. त्यानुसार महावितरणने मे-जूनमध्ये खरेदी केलेल्या विजेवर लागलेला इंधन समायोजन आकार संबंधित वीजनिर्मिती कंपन्यांना वसूल करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सप्टेंबरमध्ये वापरलेल्या विजेच्या दरात ‘एफएसी’चा समावेश करून बिले दिली जाणार आहेत. त्यामुळे प्रतियुनिट विजेच्या दरात वाढ होणार असल्याने ग्राहकांच्या बिलात मोठी वाढ दिसणार आहे. ही वाढ घरगुती, औद्योगिक, वाणिज्य ग्राहकांनी लागू असणार आहे.
घरगुती ग्राहकांच्या वीजदरातील वाढ
वीज वापर (युनिट) - प्रतियुनिट वाढ
०-१०० - ३५ पैसे
१०१-३०० - ६५ पैसे
३०१-५०० - ८५ पैसे
५०० पेक्षा अधिक - ९५ पैसे
दीडशे ते दोनशे रुपयांची वाढ
ज्या घरगुती ग्राहकांचा वीज वापर १०० युनिटपर्यंत आहे, त्यांच्या बिलात सुमारे ३५ ते ४० रुपयांची वाढ होणार आहे, तर ३०० युनिट वापर असलेल्या ग्राहकांच्या बिलात दीडशे-दोनशे रुपयांची वाढणार होणार आहे. जेवढा जास्त वीज वापर तेवढी जास्त झळ बसणार असल्याचे दिसत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.