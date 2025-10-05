ठाण्यातून मोदींच्या सभेसाठी १५० बस रवाना होणार
ठाणे, ता. ५ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील उलवे येथे बुधवारी (ता. ८) होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उद्घाटनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी ठाणे शहरातून भाजपतर्फे मोठ्या प्रमाणावर कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत.
या पार्श्वभूमीवर ठाणे शहर भाजप कार्यालयात जिल्हाध्यक्ष संदीप लेले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला सुमारे ४०० कार्यकर्ते उपस्थित होते. ठाण्यातील ३३ प्रभागांमधून जवळपास १५० बस कार्यकर्त्यांसह उलवे येथे रवाना होणार आहेत. कोपरी, वागळे, इंदिरानगर, लोकमान्य नगर, वर्तकनगर, ओवळा, ब्रह्मांड, मानपाडा, कळवा, मुंब्रा, दिवा आदी १८ मंडळांमधून कार्यकर्त्यांना जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. सर्व नगरसेवक, जिल्हा पदाधिकारी, मंडळ अध्यक्ष, शक्ती केंद्रप्रमुख व बूथप्रमुख यांनी उत्साहाने सहभाग नोंदवला आहे.
या कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यामध्ये सचिन पाटील, राजेश मडवी, समीरा भारती, विक्रम भोईर, तृप्ती पाटील, गौरव सिंग, भास्कर बैरी, शेट्टी आदींचा समावेश आहे. या वेळी ज्येष्ठ नगरसेवक संजय वाघुळे, मुकेश मोकाशी, कृष्णा पाटील, स्नेहा आंब्रे, प्रवक्ते सागर भदे उपस्थित होते. या सभेसाठी ठाणेकर नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे आणि मोदींचे संबोधन ऐकावे, असे आवाहन भाजप जिल्हाध्यक्ष संदीप लेले यांनी केले आहे.
