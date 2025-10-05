वसई–विरारमध्ये खड्ड्यांविरोधात बहुजन विकास आघाडीचा एल्गार
खड्ड्यांविरोधात ‘बविआ’चा एल्गार
वसई–विरारमध्ये हजारो नागरिक रस्त्यावर
नालासोपारा, ता. ५ (बातमीदार) : वसई-विरार परिसरातील रस्त्यांवर पडलेल्या असंख्य खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात आणि निष्पाप जीवांचे बळी याविरोधात संताप व्यक्त करीत बहुजन विकास आघाडीने (बविआ) आज वसई-विरार महापालिका मुख्यालयावर जोरदार एल्गार पुकारला. माजी आमदार क्षितिज ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या खड्डे विरोधातीत मोर्चात हजारो पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक सहभागी झाले होते.
महापालिका हद्दीतील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. मुख्य रस्त्यापासून गल्लीबोळापर्यंत सर्वत्र खड्डेच खड्डे असून, यामुळे वाहनचालक आणि पादचारी यांचे अतोनात हाल होत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून याच खड्ड्यांमुळे अनेक अपघात घडले असून, निष्पाप नागरिकांचे प्राण गेले आहेत. याबाबत प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करीत हा भव्य मोर्चा आयोजित केला होता. या मोर्चात सहभागी झालेल्या हजारो नागरिकांनी प्रशासनाविरोधात आपला तीव्र संताप व्यक्त केला. संपूर्ण परिसर ‘खड्डे दुरुस्त करा, जनतेला न्याय द्या’ अशा घोषणांनी दणाणून गेला होता.
४० वर्षांपूर्वीप्रमाणे रस्त्यांची अवस्था
बविआने प्रशासनावर कोट्यवधींच्या निधीचे काम दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात रस्त्यांची अवस्था ४० वर्षांपूर्वीप्रमाणे झाली असल्याचा गंभीर आरोप केला. मोर्चा शांततेत पार पडला असला तरी माजी आमदार क्षितिज ठाकूर यांनी प्रशासनाला ताबडतोब रस्त्यांची दुरुस्ती आणि खड्डे बुजविण्याची कामे तातडीने करण्याचे आवाहन केले. जर तातडीने कामे झाली नाहीत तर पुढच्या वेळी ही शांतता नसेल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी या वेळी दिला.
