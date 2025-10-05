गरज असेल तर हिंदीत बोलतो : प्रताप सरनाईक
गरज असेल तर हिंदीत बोलतो : प्रताप सरनाईक
भाईंदर, ता. ५ (बातमीदार) : ‘‘मी मराठी आमदार असलो तरी सर्वसामान्य जनतेसोबत बोलताना हिंदी बोलण्याची गरज असेल, तर मी हिंदीत बोलतो. मला काही फरक पडत नाही,’’ असे वक्तव्य परिवहन मंत्री आणि स्थानिक आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मिरा रोड येथे केले. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी आयोजित केलेल्या मार्गदर्शन शिबिरात ते बोलत होते. जनतेच्या सोयीसाठी हिंदीतून बोलण्याची आवश्यकता भासल्यास आपण निश्चितपणे बोलू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरनाईक यांनी भाषणात मिरा भाईंदर शहराला ‘मिनी भारताचे’ रूप असल्याचे नमूद केले. ‘‘हे शहर सर्व जाती-धर्मांचे आहे. त्यामुळे मराठी-हिंदी वादाची चिंता न करता, उपस्थितांना समजावे यासाठी आयुक्तांनाही हिंदीत बोलण्याची सूचना आपण केली होती,’’ असे त्यांनी सांगितले. शहरातील सर्व लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. या वेळी मिरा भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त राधा बिनोद शर्मा यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
