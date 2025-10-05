चक्क दोन तास प्रवासी फेरी बोटीत अडकले
‘रो-रो’ फेरीबोटीचा दोन तास खोळंबा
प्रवासी खाडीत अडकले
बोळिंज, ता. ५ (बातमीदार) : सफाळे आणि विरारला जोडणाऱ्या महत्त्वपूर्ण जलसार ते नारंगी म्हारंबळपाडा रो-रो फेरीबोट सेवेत तांत्रिक बिघाड झाल्याने रविवारी प्रवाशांना तब्बल दोन तासांहून अधिक काळ पाण्यातच अडकून पडावे लागले. बोटीचा रॅम्प (वाहन चढ-उतारासाठीचा उतार) उचलणाऱ्या हायड्रॉलिक युनिटचा पाईप तुटल्यामुळे ही बोट म्हारंबळपाडा जेट्टीजवळ खाडीत खोळंबली.
या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. जलसारहून रविवारी दुपारी ३ वाजता निघालेली बोट सायंकाळी ६.३० वाजेपर्यंतही जेट्टीवर पोहोचू शकली नाही. महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि सुवर्णदुर्ग शिपिंग कंपनीमार्फत ही सेवा चालवली जाते. या फेरीबोटीत क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी नेले जात असल्याची चर्चा प्रवाशांत होती. बोटीत २००हून अधिक प्रवासी आणि ७५हून अधिक वाहने होती, या ठिकाणी आपत्कालीन व्यवस्थेचा अभाव असून कर्मचाऱ्यांचे वर्तनही उद्धटपणाचे होते, असे म्हटले आहे. रॅंप हा एक उतार असलेला धातूचा किंवा मिश्र संरचनेचा प्लॅटफॉर्म असतो, जो घाट डेट्टी आणि आणि फेरीबोटच्या डेक यांना जोडतो. यावरून वाहने फेरीवर चढतात आणि उतरतात. फेरी बोट जेट्टीवर आली की रॅम्प उचलला जातो; मात्र रॅम्पला असलेला हायड्रोलिक पाईप अचानक तुटला. त्यामुळे प्रवासी बोटीत खोळंबले.
