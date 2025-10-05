निलंबित पालिका उपायुक्तासह तिघांना आज केले जाणार न्यायालयात हजर
निलंबित उपायुक्तासह तिघे आज न्यायालयात होणार हजर
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : ठाणे महानगरपालिकेचे निलंबित उपायुक्त शंकर पाटोळे, खाजगी इसम ओमकार गायकर, आणि सुशांत सुर्वे या तिघांना लाच घेतल्याप्रकरणी सोमवारी (ता. ६) ठाणे न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. त्या तिघांना न्यायालयीन कोठडी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर न्यायालयीन कोठडी नंतर न्यायालयात जामीन अर्ज करण्याचा मार्गही मोकळा होणार असल्याचे मत कायदे अभ्यासकाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अटकेत असलेले निलंबित उपायुक्त पाटोळे आणि गायकर यांना घटनेच्या दिवशीच ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर दोनदा ठाणे न्यायालयाने या दोघांना दोन- दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. तर, या प्रकरणातील दहा लाख रुपयांची रक्कम बँक खात्यात ट्रान्सफर करून घेणारा सुशांत सुर्वे याला शुक्रवारी अटक करून न्यायालयात हजर केले असता, त्याला तीन दिवसाची पोलिस कोठडी न्यायालयाने सुनावली होतो. त्या तिघांचीही कोठडी सोमवारी संपत असल्याने तिघांना एकाच वेळी ठाणे न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.
