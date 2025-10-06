गांधारीत भर दिवसा मंदिरात चोरी
गांधारीत भरदिवसा मंदिरात चोरी
कल्याण, ता. ६ (बातमीदार) : गांधारी येथील हनुमान मंदिरात झालेल्या चोरीच्या प्रकाराने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. रविवारी (ता. ५) दुपारी अगदी भरदिवसा साधारणपणे १२ ते साडेबाराच्या दरम्यान एक अज्ञात चोरटा मंदिरात आला. त्याने निर्धास्तपणे मंदिराच्या दानपेटीचे कुलूप तोडले आणि त्यातील संपूर्ण रक्कम घेऊन पोबारा केला. या धाडसी घटनेमुळे श्रद्धाळू आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
मंदिर प्रशासनाने याबाबत दिलेल्या माहितीनुसार, घटना घडत असताना मंदिरात काही भाविक उपस्थित होते; मात्र चोरट्याने अत्यंत चतुराईने वेळ साधत दानपेटी फोडण्याचे काम केले. मंदिरात बसविलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याने संपूर्ण घटना स्पष्टपणे कैद झाली आहे. यात चोरट्याचा चेहरा व हालचाली स्पष्ट दिसत असून, पोलिसांनी तो पुरावा ताब्यात घेतला आहे. भरदिवसा मंदिरात चोरी होणे हे परिसरातील सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर मानले जात आहे. श्रद्धाळू भाविक रोज दानपेटीत रक्कम टाकतात. त्या रकमेवर धार्मिक व सामाजिक उपक्रम राबवले जातात. अशा ठिकाणी उघडपणे चोरी होणे हे श्रद्धा व विश्वासावर पाणी फेरणारे असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.
घटनेनंतर मंदिर समितीने तत्काळ खडकपाडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपीचा शोध सुरू केला आहे. परिसरातील इतर सीसीटीव्ही व साक्षीदारांची माहिती घेतली जात असून, आरोपी लवकरच पकडला जाईल, अशी आशा बाळगली जात आहे. या धाडसी प्रकारानंतर मंदिर प्रशासनाने सुरक्षेच्या उपाययोजना वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकार स्थानिकांसाठी एक इशारा असून, धार्मिक किंवा सार्वजनिक स्थळांच्या सुरक्षेकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे, अन्यथा अशा घटना पुन्हा घडू शकतात.
