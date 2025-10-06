पंचायत राज अभियानाकडे ग्रामपंचायतीचे दुर्लक्ष
पंचायतराज अभियानाकडे ग्रामपंचायतीचे दुर्लक्ष
थेट ग्रामविकास मंत्रालय कार्यालयात तक्रार दाखल
बोईसर ता. ६ (बातमीदार) : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या पूर्वतयारी, प्रचार-प्रसिद्धी आणि शुभारंभ कार्यक्रमाच्या प्रक्षेपणासंबंधी ग्रामविकास विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकाचे कुडण ग्रामपंचायतीने उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या परिपत्रकानुसार ग्रामसभेचे प्रभावी नियोजन करून विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक होते, मात्र ग्रामसेवक भागवत कांबळे यांनी परिपत्रकात दिलेल्या वेळेत ग्रामसभा न घेता शासनाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. परिपत्रकानुसार शुभारंभाच्या तीन दिवस आधी गावातील प्रमुख ठिकाणी फ्लेक्स लावणे, कलापथक तयार करणे, शाळकरी मुलांच्या सहभागातून प्रभातफेरी काढणे, ग्रामसभेसाठी प्रतिष्ठित नागरिक, अधिकारी, शिक्षक, महिला बचत गट, आरोग्य सेविका, पोलिस पाटील, युवक मंडळ आदींना निमंत्रित करणे, तसेच सभेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे आवश्यक होते. तसेच मुख्यमंत्री उपस्थित असलेल्या राज्यस्तरीय शुभारंभ कार्यक्रमाचे लाइव्ह प्रक्षेपण दाखविण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर स्क्रीन आणि प्रोजेक्टरची व्यवस्था करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या, मात्र या सर्व बाबींची अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोप युवा सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद लिलाधर चुरी यांनी केला असून, त्यांनी थेट ग्रामविकास मंत्रालयाकडे तक्रार दाखल केली आहे. शासन परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे सूचना न पाळल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीविरुद्ध राज्यस्तरीय कारवाईची तरतूद असल्याने आता शासन कोणती पावले उचलते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
