मुंबईच्या धर्तीवर रोह्यात मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलची निर्मिती : खा.सुनिल तटकरे
मुंबईच्या धर्तीवर रोह्यात मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय
सुनील तटकरेंच्या हस्ते उद्घाटन
रोहा, ता. ६ (बातमीदार) ः शहरात अत्याधुनिक रुग्णालय व्हावे, अशी रोहेकरांची इच्छा होती. मीदेखील याबाबतीत प्रयत्नशील होतो. ग्रामदैवतांच्या कृपेने आज सुसज्ज रुग्णालय रोह्यात सुरू होत आहे. या रुग्णालयामध्ये रुग्णासाठी सर्व सुविधा आहेत. या मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयाचा उपयोग रोहे शहर व आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना व्हावा म्हणून मुंबईच्या धर्तीवर गॅलेक्सी रुग्णालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन खासदार सुनील तटकरे यांनी केले.
रोह्यात नव्या गॅलेक्सी मल्टीस्पेशालिटी ५० खाटांच्या रुग्णालयाचे उद्घाटन रविवारी (ता. ५) डॉ. महेश बाळसेकर, मंत्री आदिती तटकरे, माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी व्यासपीठावर डॉ. पल्लवी सापळे, डॉ. अनुप साठे, डॉ. अमोल सूडके, डॉ. मनीषा विखे, डॉ. निशिकांत पाटील, वरदा तटकरे, वेदांती तटकरे, राष्ट्रवादी प्रदेश सरचिटणीस विजय मोरे, तालुका अध्यक्ष विनोद पाशीलकर, कार्याध्यक्ष समीर शेडगे, माजी नगराध्यक्ष संतोष पोटफोडे, ॲड. प्रशांत देशमुख, मकरंद बारटक्के, डॉ. तन्वी पंदारे, संचालक राजेश टेलर, रोहन पंदारे आदी मान्यवर व नागरिक बहुसंख्येने उपस्थित होते.
विविध आजारांवर उपचार
रुग्णांना विविध आजारांवर उपचारासाठी मुंबई व पुणे येथे जावे लागत होते, परंतु आता रुग्णांसाठी रोहा शहरात फर्स्ट चॉईस हेल्थ प्रा. लि. या कंपनीच्या माध्यमातून गॅलेक्सी मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय सुरू झाले आहे. या रुग्णालयात कॅन्सर, २ डी इको, नेत्ररोग, हदयरोग, किडनी स्टोन अशा विविध आजारांवर उपचार होणार आहेत. गॅलेक्सी मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयामध्ये चार ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
माझ्याकडे असणारे कौशल्य ग्रामीण भागात वापरता यावे व रोह्यात मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय उभारले. यामागचा उद्देश या भागातील रुग्णांना लवकरात लवकर उपचार मिळावेत, असा आहे.
- डॉ. महेश बालसेकर, एम. डी.
फोटो कॅप्शन : रोह्यातील गॅलेक्सी या मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे फित कापून उदघाटन करताना डॉ. महेश बालसेकर समवेत खासदार सुनिल तटकरे, मंत्री आदिती तटकरे, माजी आममदार अनिकेत तटकरे व अन्य मान्यवर
