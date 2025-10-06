पनवेलकरांसाठी पदपथावरही स्वच्छ व सुरक्षित अन्न
महापालिकेतर्फे पथविक्रेत्यांना प्रशिक्षण शिबिर
पनवेल ता. ६ : प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत पनवेल पालिकेमार्फत आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नुकतेच लोककल्याण मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्यांतंर्गत शुक्रवार (ता. १९) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन येथे पनवेल प्रभागातील अन्नविक्रेता फेरीवाल्यांसाठी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले. या प्रशिक्षणात पथविक्रेत्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला.
प्रशिक्षणात अन्नविक्रेत्यांना विक्रीदरम्यान स्वच्छतेचे पालन कसे करावे, वैयक्तिक स्वच्छता, विक्रीसाठी योग्य जागेची निवड व परिसराची स्वच्छता या बाबींविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण परवाना मिळविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाहीबाबत माहिती देण्यात आली. हे प्रशिक्षण श्री ॲनॅलेटिकल लॅब या संस्थेकडून घेण्यात आले. हा प्रशिक्षण कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी उपायुक्त अभिषेक पराडकर, सहाय्यक आयुक्त डॉ.रूपाली माने, एनयूएलएम विभागप्रमुख नामदेव पिचड यांचे विशेष सहकार्य लाभले. एनयूएलएम विभागाचे शहर अभियान व्यवस्थापक विनया म्हात्रे, नवनाथ थोरात व कर्मचारीही उपस्थित होते.
‘हे’ आहे उद्दिष्ट
पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत नवीन अर्जासाठी प्रचार प्रसिद्धी करणे.
आधीच मंजूर झालेल्या अर्जाचे कर्ज वितरण सुलभ करणे.
प्रलंबित अर्ज निकाली काढणे.
प्रलंबित लाभार्थ्यांचे डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करणे.
अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या समन्वयाने पथविक्रेत्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करणे.
पथविक्रेत्यांचे सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग करून आठ योजनांचा लाभ मिळून देणे.
पनवेल पालिकेतर्फे आयोजित केलेल्या लोककल्याण मेळाव्याचा उद्देश पथविक्रेत्यांचे सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरण करणे हा आहे. स्वच्छता, अन्न सुरक्षा आणि डिजिटल ऑनबोर्डिंग याबाबतचे मार्गदर्शन मिळाल्यामुळे पथविक्रेत्यांना अधिक जबाबदारीने आणि सुरक्षित पद्धतीने व्यवसाय करता येईल. यामुळे पनवेल शहरात स्वच्छता, आरोग्य व उद्यमशीलता या तिन्ही गोष्टींना चालना मिळेल.
- मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल पालिका
