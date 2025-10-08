पालघरमध्ये ६९ वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन साजरा
पालघरमध्ये ६९ वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन साजरा
पालघर, ता.६ (बातमीदार) ः बुद्ध धम्म हा जगातील एक मानवतावादी धर्म असून संपुर्ण जगाने गौतम बुद्धाने दिलेल्या बुद्धधम्माच्या मार्गावर वाटचाल करायला पाहिजे. तसेच डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी बौद्ध धर्म स्वीकारले यावर आपले विचार कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक प्रा.किरण थोरात यांनी व्यक्त केले. आंबेडकराईट्स युथ क्लब व बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडीया यांच्या संयुक्त विद्यमाने .लायन्स क्लब पालघर येथे आयोजित केलेल्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कार्यक्रमात ते बोलत होते. सदर कार्यक्रमात केंद्रीय शिक्षक बौद्धाचार्य प्रकाश जाधव यांनी उपस्थिताना धम्मदेसना देवून बुद्ध धम्माची महती आपल्या ओघवत्या शैलीत सांगून सर्वांना मंत्रमुग्ध केले.बुद्धांना झालेली ज्ञानप्राप्ती व बुद्धांनी सांगितलेला दुःखमुक्तीसाठीचा अष्टांग मार्ग वेगवेगळ्या उदाहरणातून कार्यक्रमाचे अध्यक्षीय भाषणात माजी लोकपाल छबिलदास गायकवाड यांनी सांगितले. सदर कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आंबेडकराईट्स युथ क्लब चे ॲड.वैभवी घाडगे, साहिल जगताप,प्रतिक ढाले, हितेश गायकवाड तसेच डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंच, समविचारी मंच,हसमुख शैक्षणिक संस्था,संघमित्रा महीला मंडळ,कोरेगाव भीमा जयस्तंभ बचाव समिती,हितेश फाउंडेशन,पंचशील बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, संविधान सन्मान समिती यांचे सहकार्य लाभले.
