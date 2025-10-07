संघाचा शताब्दी दसरा उत्सव साजरा
संघाचा शताब्दी दसरा उत्सव साजरा
तारापुर, ता.६ (बातमीदार) ः बोईसर मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विजयादशमी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.संघाला १०० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने या वर्षीच्या उत्सवाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोईसर महानगराच्या वतीने विजयादशमी उत्सव डॉन बॉस्को हायस्कूल जवळ साजरा करण्यात आला. या उत्सवात जवळपास ५०० स्वयंसेवक सहभागी झाले होते. प्रथम डॉन बॉस्को हायस्कूल पासून नवापूर नाका ते ओसवाल मार्गे पुन्हा डॉन बॉस्को हायस्कूल या मार्गे अतिशय शिस्तबद्धपणे पथसंचलन काढण्यात आले. त्यानंतर घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमात प्रमुख अतिथींच्या हस्ते शस्त्रपूजन पार पडले. यावेळी सहभागी स्वयंसेवकांनी व्यायाम, दंडयुद्ध आणि योगाची विविध प्रात्यक्षिके सादर केली. या उत्सवासाठी प्रमुख अतिथी उपविभागीय पोलीस अधिकारी विकास नाईक आणि संस्कार भारतीय कोकण विभाग संघटन मंत्री उदयराज शेवडे, संघ चालक नरेश मराड यांनी उपस्थित होते. संघ प्रार्थने नंतर विजयादशमी उत्सवाचे समापन झाले.
