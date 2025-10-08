वसईत बॅडमिंटनचा थरार
विरार ता.६ (बातमीदार) ः पालघर जिल्हा बॅडमिंटन फाउंडेशन आयोजित योनेक्स सनराईस महाराष्ट्र वसई विरार शहर महानगर पालिका अंडर १९ इंटर डिस्ट्रिक्ट अँड स्टेट बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप स्पर्षेचे उदघाटन वसई विरार महापालिकेचे प्रथम महापौर राजीव पाटील, महाराष्ट्र बॅडमिंटन असोसिएशनचे उपाध्यक्ष व पालघर बॅडमिंटन संघटनेचे अध्यक्ष पंकज ठाकूर आणि महाराष्ट्र बॅडमिंटनचे सचिव सिद्धार्थ पाटील यांच्या उपस्थितीत वसई येथे विद्या विकसिनी शाळेच्या बॅडमिंटन कोर्टवर झाले.
या स्पर्धेत एकंदर २२ जिल्ह्यातून मुले आणि मुली अशा ३८ संघांचा सहभाग आहे. या अंतर जिल्हा सांघिक स्पर्धा शनिवार (ता.४) आणि रविवार (ता.५) ऑक्टोबर रोजी खेळल्या जातील. त्यानंतर ६ ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान वैयक्तिक स्पर्धा खेळवल्या जातील. संपूर्ण राज्यातून या स्पर्धेसाठी जवळजवळ ४०० स्पर्धेकांचा सहभाग आहे. सदर स्पर्धा ही पालघर जिल्हा बॅडमिंटन फाउंडेशन आणि वसई विरार शहर महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने खेळवली जात आहे. उदघाटन समयी पालघर संघटनेचे सचिव प्रसाद गोखले स्पर्धा सचिव राजेश कासार आणि संस्थेचे सर्व सदस्य ही हजर होते.
