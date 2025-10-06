स्वतंत्र दिवा पोलिस ठाण्याची मागणी
स्वतंत्र दिवा पोलिस ठाण्याची मागणी
मनसे नेते राजू पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ६ : मानपाडा, मुंब्रा पोलिस ठाण्याचे विभाजन आणि दिवा शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणे करावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. ठाणे पोलिस आयुक्तालयाकडून तसा प्रस्ताव शासन स्तरावर मांडण्यात आला आहे; मात्र शासन स्तरावर हा प्रस्ताव प्रलंबित असून, तो लवकर मार्गी लावावा याविषयीचे निवेदन मनसे नेते राजू पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत दिले आहे. माजी आमदार सुभाष भोईर यांनीदेखील ही मागणी केली आहे. यावर हा प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील मानपाडा पोलिस ठाणे, ठाणे महापालिका हद्दीतील मुंब्रा पोलिस ठाण्याचे विभाजन आणि दिवा शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणे करावे, अशी मागणी मनसेचे नेते राजू पाटील यांनी केली आहे. मानपाडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सुमारे १२ लाख लोकसंख्या आहे, तर १४० पोलिस कर्मचारी सेवेत आहेत. त्यामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांवर ताण पडतो आहे. काटई आणि दावडी या ठिकाणी नवीन दोन पोलिस ठाणे व्हावी, अशी मागणी आहे.
दिवा शहराची लोकसंख्या आता पाच लाखांहून अधिक झाली आहे. केवळ २० ते २५ पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर या शहराचा भार येत असल्याने गुन्ह्यांना आळा घालणे कठीण होत आहे. शहरामध्ये खून, चोऱ्या, दरोडे, विनयमंग, फसवणूक यांसारख्या घटना वाढत आहेत. येथील नागरिकांना तक्रार देण्यासाठी मुंब्रा जावे लागते. परिणामी मुंब्रा पोलिस ठाण्यावर अधिक भार येत आहे. यासाठी मुंब्रा पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून दिवा शहर परिसरासाठी स्वतंत्र पोलिस ठाण्याची निर्मिती करावी, अशी मागणी केली होती.
मुंब्रा पोलिस ठाण्याचे विभाजन आणि दिवा शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणेचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. नियोजित दिवा पोलिस ठाण्याकरिता भूखंड व संमतीपत्रक मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी तसेच महापालिका यांच्याशी पत्र्यवहार करण्यात आलेला आहे, असे त्यांनी मुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिले. शिवसेनेचे माजी आमदार सुभाष भोईर यांनीदेखील यादरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे ही मागणी रेटून धरली. हा प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्यात येईल असे आश्वासन या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही माजी आमदारांना दिले.
