कळव्यातील वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा
कळव्यातील वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा
नागरिकांची प्रशासनाकडे उपाययोजना करण्याची मागणी
कळवा, ता. ६ (बातमीदार) : गेल्या काही दिवसांपासून कळवा नाका ते खारेगावपर्यंत सायंकाळच्या सुमारास वाहतुकीचा खोळंबा सुरू असून, वाहतूक पोलिसांच्या नियोजनाअभावी वाहनचालकांना रोज वाहतूक कोंडीचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. नवरात्रीच्या आधी व हा उत्सव संपल्यावरही कळवा नाका ते खारेगाव नाक्यापर्यंत रोज सायंकाळी सहा वाजेनंतर प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यामुळे कामावरून परतणाऱ्या व ठाण्यातून खारेगाव, पारसिकनगर व कळवा पूर्व येथे जाणाऱ्या नागरिकांना या वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे.
कळवा नाक्यावर जाणाऱ्या मुंबई-पुणे या जुन्या महामार्गावर हजारो वाहने ये-जा करतात; परंतु या रस्त्याच्या कडेला अनेक ठिकाणी बेकायदा वाहने पार्क करून ठेवतात तसेच वाहतुकीच्या अडथळ्यांच्या ठिकाणी वाहतूक पोलिसांचा बंदोबस्त नसल्याने वाहनचालक उलट दिशेने वाहने चालवतात. त्यामुळे सायंकाळच्या वेळी अनेक ठिकाणी वाहने वाहतूक खोळंबते तसेच सह्याद्री सोसायटीसमोर प्रशांत कॉर्नरसमोर मिठाई घेण्यासाठी व प्रशांतमधील पाणीपुरी, शेवपुरी खाण्यासाठी रस्त्यावर चारचाकी वाहने उभी करून ठेवतात. त्यामुळे अरुंद रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होते. यासंदर्भात अनेक वेळा नागरिकांनी वाहतूक पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. थातूरमातूर कारवाई केली जाते. मात्र पुन्हा जैसे थे परिस्थिती असते.
वाहतूक कोंडीचे अडथळे
कळवा नाका, पारसिक बँक, मनीषानगर प्रवेशद्वार क्रमांक २, कावेरी सेतू रस्ता, स्वामी समर्थ मठ, खारेगाव फाटक पुलाकडे जाणारा रस्ता, खारेगाव नाका या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होत असून, वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी कळवा वाहतूक पोलिसांनी या वाहतुकीच्या अडथळ्यांच्या ठिकाणी वाहतूक पोलिस तैनात नसल्याने या वाहतूक कोंडीत अनेक ठिकाणी वाहनांचा खोळंबा होत असून, याचा फटका रोज सायंकाळी कळवा नाका येथून खारेगाव व पारसिकनगर येथे जाणाऱ्या वाहनचालकांना बसत असल्याने वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. ही रोजची वाहतूक कोंडी सोडविण्याची मागणी खारेगाव व पारसिकनगर येथील रहिवासी करीत आहेत. यासंदर्भात कळवा वाहतूक पोलिस निरीक्षक संजय जाधव यांच्याशी संपर्क साधला, पण तो होऊ शकला नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून कळवा नाका ते खारेगाव नाक्यापर्यंत रोज अर्धा ते एक तास प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असल्याने घरी जायला उशीर होतो. ही वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी नियोजन करावे.
- गोपाळ रावराणे, वाहनचालक, पारसिकनगर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.