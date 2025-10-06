स्वच्छता सप्ताहानिमित्त ठामपाकडून विविध उपक्रम
ठाणे, ता. ६ (बातमीदार) ः ठाणे महापालिकेच्या वतीने महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त २ ऑक्टोबर हा दिवस स्वच्छता दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला. तसेच १ ते ८ ऑक्टोबरदरम्यान साजरा होणाऱ्या वन्यजीव सप्ताहनिमित्त ठाणे शहरात विविध जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आले. एकत्र येऊन स्वच्छ आणि सजीव पर्यावरणासाठी पुढाकार घेऊया या घोषवाक्याखाली कोरम मॉल आणि लेकशोअर मॉलमध्ये तरुणांनी फ्लॅशमॉब सादर केला. या फ्लॅशामॉबच्या माध्यमातूना नागरिकांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देण्यात आले.
शहरातील धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत शालेय विद्यार्थ्यांनी सहभागी होऊन नागरिकांना कचरा इतरत्र टाकू नये, असा संदेश देत नागरिकांमध्ये स्वच्छतेबाबत जनजागृती केली. तसेच नागरिकांनी पर्यावरणपूरक रांगोळीचा वापर करावा, असा संदेश देत फुलांच्या पाकळ्या, लाकडी तुकडे, सेंद्रिय रंग यांचा वापर करून आकर्षक रांगोळ्या साकारण्यात आल्या होत्या. या उपक्रमातून प्लॅस्टिकविरहित सण साजरा करण्याबाबतची जनजागृती नागरिकांमध्ये करण्यात आली. त्याचप्रमाणे मास्कॉटद्वारे जनजागृती करून रिसायकल बीन मास्कॉटद्वारे पुनर्वापर आणि कचरा व्यवस्थापनाचे महत्त्व या वेळी नागरिकांना पटवून देण्यात आले. वाघाच्या रूपातील मास्कॉटने वन्यजीवांचे पर्यावरणातील स्थान आणि जैवविविधतेचे संरक्षण यावर प्रकाश टाकण्यात आला. या सर्व उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये पर्यावरण संवर्धन, स्वच्छता आणि वन्यजीव संरक्षणाबाबत सकारात्मक संदेश पोहोचविण्यात आला. नागरिकांचादेखील या उपक्रमास चांगला प्रतिसाद मिळाला. २ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या या उपक्रमास उपायुक्त मनीष जोशी, आरोग्य अधिकारी डॉ. राणी शिंदे यांच्यासह महापालिकेचे अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
