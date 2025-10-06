एम. एस. के प्राथमिक विद्यालयात नवरात्रोत्सवानिमित्त परसबागेची निर्मिती
मुंबई, ता. ६ : बाहेरच्या चमचमीत पदार्थांच्या वाढत्या सेवनामुळे हल्ली मुले घरी बनवल्या जाणाऱ्या भाज्या खात नाहीत. त्यामुळे सकस आहाराअभावी मुंबईसारख्या शहरात मुलांमध्ये अशक्तपणा, लठ्ठपणा, चिडचिड यांसारख्या आरोग्यविषयक गंभीर समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत. मुलांनी सात्त्विक व पौष्टिक आहार सेवन करावा, यासाठी एमएसके प्राथमिक विद्यालयात नवरात्रोत्सवानिमित्त ‘महत्त्व पोषण आहाराचे आणि निर्मिती परसबागेची’ या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थी व शालेय मंत्रिमंडळ यांच्यामार्फत परसबागेची निर्मिती करण्यात आली.
नवरात्रोत्सवानिमित्त दरदिवशी एका पोषण आहारयुक्त भाजीची लागवड करण्यात आली. यात गवार, टमाटे, कोथिंबीर, अद्रक, पुदिना, गवती चहा, वांगी, फ्लॉवर, मिरची, कांदा, लसूण, मेथी, गिलके इत्यादी भाज्यांची लागवड करण्यात आली. दरदिवशी प्रत्येक वर्गातून आपले शिक्षक, विद्यार्थी व मुख्याध्यापक यांच्यामार्फत रोपांची, बियांची लागवड केली. शिक्षकांनी लेखी व तोंडी त्या भाज्यांचे महत्त्व समजून सांगितले.
भाजीपासून बनविलेले विविध खाद्यपदार्थ विद्यार्थ्यांना बनवून आणायला सांगितल्यामुळे माध्यान्ह भोजनात मुलांनी पौष्टिक भाज्यांचे सेवन मोठ्या आवडीने केले. मुले आता सर्व भाज्या आवडीने खाऊ लागली असून, त्यामुळे पालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मुले येता-जाता आपण लावलेल्या भाज्यांची रोपे बघतात, त्यांची काळजी घेतात, त्यांना पाणी देतात. यातूनच विद्यार्थ्यांना भाज्यांविषयीचे अधिक ज्ञान प्राप्त होईल आणि त्यांच्या मनात सकस आहार व पर्यावरणाविषयी जागरूकता निर्माण होईल, या उद्देशाने हा उपक्रम राबवण्यात आला.
संस्थेच्या अध्यक्षा प्रमिला गोस्वामी, सचिव प्रणीता भारती, शिक्षण निरीक्षक भारती भवारी, शाळेच्या मुख्याध्यापिका संगीता सरमळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबवण्यात आला.
