स्वातंत्र्यवीर सावरकर आंतरशालेय स्पर्धांना प्रतिसाद
गुणवंतांचा अभिनेते गिरीश ओक, संजय मोने यांच्या हस्ते गौरव
मुंबई : स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने शालेय विद्यार्थ्यांपर्यंत स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान दिलेल्या क्रांतिकारकांचे विचार पोहोचावेत, यासाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकर आंतरशालेय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धांतील सर्व गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव समारंभ शनिवारी (ता. ४) स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकात पार पडला. या कार्यक्रमास प्रसिद्ध अभिनेते गिरीश ओक, संजय मोने प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांच्या हस्ते सर्व गुणवान विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला.
१२ सप्टेंबर ते १६ सप्टेंबर या कालावधीत या स्पर्धा पार पडल्या. चित्रकला, मातीकाम, परिच्छेद पठण, वीरगीतगायन यांसारख्या विविध १४ स्पर्धांचा समावेश होता. मुंबईतील ३९ शाळांमधील ३५० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला होता.
या कार्यक्रमास स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नातू रणजित सावरकर, स्मारकाच्या कोषाध्यक्ष आणि या स्पर्धेच्या स्पर्धाप्रकल्प प्रमुख मंजिरी मराठे, स्मारकाचे कार्यवाह राजेंद्र वराडकर, माजी पोलिस अधिकारी आणि स्मारकाचे विश्वस्त अविनाश धर्माधिकारी, स्मारकाचे विश्वस्त हेमंत तांबट, या स्पर्धांतील सर्व विजेते स्पर्धक आणि त्यांचे पालक उपस्थित होते. साने गुरुजी शाळेच्या क्षितिजा कुलकर्णी यांच्या संकल्पनेतून या स्पर्धा घेण्यात आल्या. अभिनेते डॉ. गिरीश ओक, संजय मोने यांनी या वेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
बालमोहन विद्यामंदिर सर्वोत्कृष्ट
या सर्व स्पर्धांमध्ये बालमोहन विद्यामंदिर शाळेने सर्वोत्कृष्ट शाळेचा पुरस्कार पटकावला. प्रथम, द्वितीय तसेच उत्तेजनार्थ यांसारख्या पारितोषिकांसह तब्बल २० पारितोषिके मिळवली आणि सर्वाधिक पारितोषिके जिंकणारी शाळा होण्याचा मान पटकावला.
