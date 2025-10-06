सामाजिक बांधिलकी जपणारा माजी नगरसेवक विजय खानावकर यांचा वाढदिवस
विजय खानावकर यांचा वाढदिवसानमित्त विविध सामाजिक उपक्रम
पनवेल, ता. ४ (बातमीदार) ः कळंबोलीतील माजी नगरसेवक विजय खानावकर यांनी आपला वाढदिवस सामाजिक बांधिलकी जपत साधेपणाने साजरा केला. विजयादशमीच्या शुभदिनी (ता. २ ) त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त विविध सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. या उपक्रमांमध्ये मोफत आरोग्य शिबीर, रक्तदान शिबीर, नेत्र तपासणी व मोफत चष्मे वाटप यांचा समावेश होता. आरोग्य शिबिरात तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून नागरिकांना मोफत तपासणी व सल्ला देण्यात आला. यात बी. पी., रक्तातील साखर, दमा, एच.बी. (हिमोग्लोबिन), कॅल्शियम, कोलेस्टेरॉल, युरिक ॲसिड अशा विविध तपासण्यांचा समावेश होता. नेत्र तपासणी करून गरजूंना मोफत चष्मे देण्यात आले. रक्तदान शिबिरातही नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग दिसून आला. तसेच, एमजीएम रुग्णालयात रुग्णांना फळे वाटप, बालग्राम अनाथ आश्रमात भोजन व वस्त्र वाटप, आसूडगाव येथील गौशाळेत चारा वाटप करण्यात आले. या सर्व उपक्रमांचे आयोजन विजय खानावकर युवा मंचाच्या वतीने करण्यात आले. या प्रसंगी परिसरातील नागरिक, कार्यकर्ते व मित्रपरिवार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
