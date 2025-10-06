‘नालायक’ म्हटलं तर झोंबलं का?
सूरज पाटील यांची नरेश म्हस्के यांच्यावर टीका
वाशी, ता. ६ (बातमीदार)ः नवी मुंबईच्या हिताविरोधात काम करणाऱ्यांना ‘नालायक’ म्हटलं; पण तो शब्द कुणाला झोंबलाय, असा थेट सवाल माजी नगरसेवक सूरज पाटील यांनी केला आहे. खासदार नरेश म्हस्के यांनी गणेश नाईक यांच्यावर केलेल्या आरोपांचा त्यांनी समाचार घेतला.
गेल्या ४० वर्षांत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी नवी मुंबईचा विकास एका उंचीवर नेला. शहर घडवणाऱ्या नेतृत्वावर आरोप करणे म्हणजे नवी मुंबईच्या जनतेचा अपमान आहे. खासदार म्हस्के यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. शहराचा विकास रोखणाऱ्यांवर केलेली टीका योग्य असल्याचे माजी नगरसवेक सूरज पाटील म्हणाले. या वेळी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार सभांमध्ये ‘नवी मुंबईचा विकास फक्त गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वामुळे झाला,’ असं म्हणणारे खासदार आज त्यांच्याविरोधात बोलत आहेत. तसेच नवी मुंबईचा विकास आणि लगतच्या शहरांचा विकास पाहून चर्चा करायची असेल, तर ज्या दिवशी, ज्या ठिकाणी सांगाल तेथे यायला आम्ही तयार असल्याचे प्रतिआव्हानदेखील त्यांनी दिले. या वेळी माजी स्थायी समिती सभापती नेत्रा शिर्के यांनी पुनर्विकासाच्या नावाखाली कुणाच्या तिजोऱ्या भरल्या याचा शोध घ्यावा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करून जनतेसाठीचा मार्ग खुला केला आहे. गोरगरिबांची कामे करणारा जनता दरबार काहींना खटकतोय, म्हणूनच विकासाचे ठेकेदार असल्याचा दिखावा करणारे काही जण कोर्टात गेले असल्याची टीका त्यांनी केली. तर माजी नगरसेविका अपर्णा गवते यांनी दिघ्यातील बांधकामे तोडण्यासाठी उपनेत्याने स्वतःच्या माणसामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल केली. झोपडपट्टीवासीयांना बेघर केल्याचा आरोप केला.
