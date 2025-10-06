मैदानामध्ये बेकायदेशीरपणे वाहन पार्किग
मैदानामध्ये बेकायदेशीरपणे पार्किंग
क्रीडाप्रेमींमध्ये संतापाचे वातावरणः प्रशासनाकडून दुर्लक्ष
वाशी, ता. ६ (बातमीदार) ः नवी मुंबईसारख्या सुनियोजित शहरांमध्ये सध्या पार्किंगची समस्या अधिक गंभीर झाली आहे. यामुळे मिळेल त्या ठिकाणी वाहनचालाकांकडून वाहन पार्किंग करण्यात येत आहे. ऐरोली सेक्टर पाचमध्ये नवी मुंबई पालिकेने उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्याखाली क्रीडाप्रेमींसाठी राखीव मैदान ठेवले आहे. पण, या मैदांनामध्ये बिनधास्तपणे वाहनचालकांकडून वाहन पार्किंग करण्यात येते. यामुळे क्रिडा प्रेमींकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
नवी मुंबई पालिकेने उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्याखाली असणाऱ्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी उद्याने आणि मैदाने साकारली आहेत. परंतु, मैदानांचा गैरवापर होत असल्यामुळे क्रीडा प्रेमींमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. ऐरोली सेक्टर पाच येथील क्रमांक २९ मध्ये नवी मुंबई पालिकेने मैदानासाठी भूखंड राखीव ठेवला आहे. परंतु, या भूखंडावर वाहन पार्किंग करण्यात येत असल्यामुळे खेळायचे कुठे, असा सवाल क्रीडाप्रेमींनी उपस्थित केला आहे. तरी मैदानावरील वाहन पार्किंग हटवावे, अशी मागणी क्रिडाप्रेमींकडून होत आहे. यासंदर्भात ऐरोली विभाग अधिकारी महेंद्र संप्रे यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.
मैदानांमध्ये वाहन पार्किंग करण्यात येत असल्यामुळे खेळायचे कुठे, नवी मुंबईत उद्यानाची संख्या अधिक आहे. पण, मैदानाची संख्या अपूर्ण आहे. त्यातच मैदानामध्ये बिनधास्तपणे वाहन पार्किंग करण्यात येते.
- सचिन पाटील, क्रिडा प्रेमी
