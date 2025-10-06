१२ ऑक्टोबरला पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम
१२ ऑक्टोबरला पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ६ : शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी उप राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत सर्व बालकांना विहित वयात प्राथमिक लसीकरण, नियमित एएफपी सर्वेक्षण आणि पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेअंतर्गत ० ते ५ वर्षाखालील सर्व बालके संरक्षित करणेसाठी लसीकरण करण्यात येणार आहे. राज्यात सन १९९५ पासून उप राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिम दरवर्षी राबविण्यात येते. ठाणे महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत कार्यरत सर्व आरोग्य केंद्रामध्ये लसी मोफत उपलब्ध करण्यात आल्या असुन त्याचा लाभ पालकांनी ०-५ वर्षापर्यच्या सर्व बालकांना देवून पल्स पोलिओ लसीकरण करुन घ्यावे असे आवाहन ठाणे महानगरपालिकेच्यावतीने करण्यात आले आहे.
