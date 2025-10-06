नेरुळ बस स्थानकात दिवसाढवळ्या नशापाणी
नागरिकांनी पोलिस आणि परिवहन विभागाकडे कारवाईची मागणी
जुईनगर, ता. ६ (बातमीदार) : नेरूळ सेक्टर-३ येथील बस डेपोत सध्या गर्दुल्ल्यांचा त्रास वाढला असून, दिवसाढवळ्या खुलेआम नशापान केल्याचे प्रकार वाढले आहेत. डेपो परिसरात काही व्यक्ती नियमितपणे थांबून दारूसेवन, गांजा आणि इतर अमली पदार्थ सेवन करतानाचे व्हिडिओ व्हायरल झाले. अशावेळी भांडणाचेही प्रकार होत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. यामुळे प्रवाशांना असुरक्षित वाटत असून, अनेकांनी रात्रीच्या वेळेस या परिसरातून जाणे टाळले आहे.
नवी मुंबई वसली तेव्हापासून नेरूळ येथील बसस्थानक उभारण्यात आले आहे. या स्थानकातून नवी मुंबईसह मुंबई परिसरातदेखील गेली ३० वर्षांपासून बस धावतात. नेरूळ शहराच्या मध्यभागी वसलेल्या या बसस्थानकातून मोठ्या प्रमाणात प्रवासी प्रवास करतात. आता मात्र या बसस्थानकात काही व्यक्ती नियमितपणे थांबून दारूसेवन, गांजा आणि इतर अमली पदार्थ सेवन करतानाचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. यामुळे महिलांना व विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी त्रास सहन करावा लागत असून, अनेकदा बस पकडताना अशा व्यक्तींचा सामना करावा लागतो.
नवी मुंबई पोलिसांचे सध्या नशामुक्ती अभियान सुरू आहे. ठिकठिकाणी नशामुक्तीसंदर्भात पोलिस प्रशासन जनजागृती करत असताना असे प्रकार उघड्यावर सुरू असल्याने नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. स्थानिक नागरिक व प्रवाशांनी पोलिस आणि परिवहन खात्याने तत्काळ लक्ष घालून या गर्दुल्ल्यांना हुसकावून लावावे आणि डेपो परिसरात सतत गस्त ठेवावी, अशी मागणी केली आहे.
मी बेस्ट उपक्रमात कर्मचारी असून, नियमित या ठिकाणाहून प्रवास करतो. प्रवास करत असताना या ठिकाणी बसथांब्यावर बसून अमली पदार्थांचे सेवन सुरू होते. त्यामुळे त्वरित संपर्क साधत पोलिस प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. शिवाय पुरावा म्हणून व्हिडिओदेखील काढला आहे.
- अविनाश भालसिंग, बेस्ट कर्मचारी
