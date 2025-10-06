अभिनेता विजय देवरकोंडाच्या कारला अपघात
अभिनेता विजय देवरकोंडाच्या कारला अपघात
हैदराबाद, ता. ६ : अभिनेता विजय देवरकोंडा यांच्या कारला सोमवारी तेलंगणातील जोगुलांबा गडवाल जिल्ह्यात किरकोळ अपघात झाला. आध्यात्मिक गुरू श्री सत्य साईबाबा यांचे जन्मस्थान असलेल्या आंध्र प्रदेशातील पुट्टपर्थी येथून हैदराबादला परतत असताना ही घटना घडली. देवरकोंडाने ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे सर्व काही ठीक असल्याचे सांगितले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवरकोंडा यांची कार आणि आणखी एक चारचाकी वाहन एकमेकांना घासले. यात त्याच्या कारचे किरकोळ नुकसान झाले; मात्र कोणीही जखमी झालेले नाही. अपघातानंतर अभिनेता आपल्या वाहनातून बाहेर पडला आणि मित्राच्या कारमधून हैदराबादकडे रवाना झाला. देवरकोंडा याने ''एक्स''वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ‘सर्व काही ठीक आहे. कारला धडक बसली, पण आम्ही सर्व ठीक आहोत. मी गेलो आणि वर्कआउटही केला आणि नुकताच घरी परतलो.’
याप्रकरणी देवरकोंडाच्या कारच्या चालकाने सोमवारी सायंकाळी पोलिसांत तक्रार दाखल केली असून त्यानंतर दुसऱ्या वाहनाच्या चालकावर बेेपर्वाईने वाहन चालवल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याच्या अलीकडील चित्रपटांमध्ये ‘किंगडम’ आणि ‘कल्की २८९८ एडी’मधील कॅमिओ भूमिकेचा समावेश आहे.
