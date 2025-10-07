भाजपच्या दोघांसह सात जणांवर चोरीचा गुन्हा
उल्हासनगर, ता. ७ (बातमीदार) : गॅरेजच्या भाडेतत्त्वाचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असताना, उल्हासनगरमध्ये गॅरेजचे कुलूप तोडून आत प्रवेश करत चोरी केल्याप्रकरणी भाजपच्या दोन पदाधिकाऱ्यांसह (किंवा कार्यकर्त्यांसह) सात जणांवर गुन्हा दाखल झाल्याने शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
रामराज उर्फ रामभाऊ जैसवार आणि रामयाद चौहान यांचे हिरा घाट परिसरात जय अंबे ऑटो गॅरेज आहे. त्यांनी हे गॅरेज गुरपित कौर उर्फ पूजा विजय पठारे यांच्याकडून भाडेतत्त्वावर घेतले होते. पूजा पठारे यांच्या बहिणीसोबत या जागेवरून वाद सुरू असल्याने त्या जैसवार आणि चौहान यांच्यावर जागा रिकामी करण्यासाठी दबाव आणत होत्या. यावर दोघांनी न्यायालयात दावा दाखल केला होता आणि हा दावा न्यायप्रविष्ट आहे. असे असतानाही, भाजपचे कपिल अडसूळ, मनीष हिंगोरानी यांच्यासह सात जणांनी बेकायदा जय अंबे ऑटो गॅरेज आणि जे. आर. ऑटो गॅरेजचे शटरचे कुलूप तोडले. त्यांनी गॅरेजमध्ये प्रवेश करत ग्राहकांच्या चारचाकी गाड्या बाहेर काढल्या. या आरोपींनी गॅरेजमधील मशिनरी आणि इतर साहित्य चोरून दुसरीकडे ठेवले. तसेच, सीसीटीव्ही स्क्रीन आणि डीव्हीआर चोरून नेले. तसेच जैसवार आणि चौहान यांना शिवीगाळ करत ‘बघून घेण्याची’ धमकी दिली, अशी तक्रार जैसवार यांनी मध्यवर्ती पोलिस ठाण्यात केली आहे. पोलिसांनी सात जणांवर गुन्हा दाखल केला असून वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शंकर आवताडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस आयुक्त विठ्ठल बढे पुढील तपास करत आहेत. या संदर्भात भाजपचे कपिल अडसूळ यांच्याशी संपर्क साधला असता, याबाबत लवकरच सत्य बाजू मांडली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. या गुन्ह्यामुळे उल्हासनगरच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.
