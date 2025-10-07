मुलुंडमध्ये किल्ला प्रतिकृती बांधणी स्पर्धा
मुलुंड, ता. ७ (बातमीदार) ः दिवाळी काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. याच अनुषंगाने महाराष्ट्र सेवा संघ मुलुंडतर्फे किल्ला प्रतिकृती बांधणी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. आपल्या सोसायटी किंवा घराजवळ किल्ला प्रतिकृती बनवा आणि पारितोषिक जिंका या माध्यमातून ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. चार विभागांत स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. यामध्ये मुलुंड व भांडुप विभाग ठाणे व नवी-मुंबई विभाग, मुंबई शहर व उप-नगर विभाग, उर्वरित महाराष्ट्र विभाग आदींचा समावेश असणार आहे. प्रत्येक विभागात दोन गट करण्यात आले असून, यामध्ये लहान गट-१०वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी, मोठा खुला गट इयत्ता १०वी पेक्षा वरील विद्यार्थ्यांसाठी तसेच इतर सर्वांच्या सहभागासाठी ठेवण्यात आला आहे. दोन्ही गटातील प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाच्या विजेत्यांना पारितोषिक देण्यात येतील. स्पर्धेचे परीक्षण २२ ऑक्टोबर ते २६ ऑक्टोबर प्रत्यक्ष भेट देऊन अथवा ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. तसेच पारितोषिक वितरण समारंभ ८ नोव्हेंबरला सायंकाळी ७ वाजता महाराष्ट्र सेवा संघ सभागृह, मुलुंड पश्चिम येथे आयोजित करण्यात आला आहे. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी सेवा संघाच्या कार्यालयाशी अथवा भ्रमणध्वनी क्रमांक ८८७९४ ३२३२८ आणि msskb२०२३@gmail.com या ईमेल आयडी वर संपर्क साधावा असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. प्रवेश भरण्याची शेवटची तारीख १७ ऑक्टोबर असून, त्याला प्रवेश विनामूल्य आहे.
