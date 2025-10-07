कर्णबधिर, बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांनी साकारल्या आकर्षक पणत्या
कर्णबधिर, बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांनी साकारल्या आकर्षक पणत्या
दिवाळीनिमित्त विशेष विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांचा सुंदर आविष्कार
घाटकोपर, ता. ७ (बातमीदार) ः दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली असून, सर्वत्र घरांची सजावट आणि खरेदीचा उत्साह दिसत आहे, मात्र दुसरीकडे कर्णबधिर आणि बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या हातांनी आकर्षक पणत्या आणि तोरणे तयार करून दिवाळीचा आनंद अधिक रंगतदार केला आहे.
भाग्यश्री वर्तक यांच्या ‘शुभ्रा प्रकल्प’ या उपक्रमांतर्गत ‘शुभ सजावट प्रकल्प’ या नावानेही अभिनव कल्पना राबवण्यात आली आहे. या प्रकल्पात रोचीराम टी. थडानी हायस्कूल फॉर हिअरिंग हॅण्डिकॅप्ड या शाळेतील कर्णबधिर विद्यार्थी आणि गुरुकुल सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन या शाळेतील बौद्धिक अक्षम विद्यार्थी यांनी सहभाग घेतला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘युनिफाईड’ संकल्पनेवर आधारित या प्रकल्पात विशेष विद्यार्थ्यांनी एकत्रितपणे सुंदर आविष्कार घडवला. एकूण २० विद्यार्थ्यांनी मिळून तब्बल ४०० हून अधिक आकर्षक पणत्या आणि तोरणे तयार केली आहेत. ज्यामध्ये त्यांच्या कलागुणांसह मेहनतीची झलक स्पष्ट दिसून येते.
खेळामधील स्पर्धांप्रमाणेच दिव्यांग विद्यार्थी एकमेकांना सहकार्य करून कामाला एक वेगळी उंची देतात. तीच भावना आम्ही ‘शुभ सजावट’ या प्रकल्पात अनुभवली, असे शुभ्रा प्रकल्पाच्या अध्यक्षा भाग्यश्री वर्तक यांनी सांगितले.
या हस्तकला वस्तूंमधून विद्यार्थ्यांची कल्पकता, रंगांची जाण आणि सौंदर्यदृष्टी प्रकट होत आहे. या आकर्षक वस्तू लोकांनी उत्साहाने खरेदी करून विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन भाग्यश्री वर्तक तसेच गुरुकुलच्या मुख्याध्यापिका उज्वला सुरंगे यांनी केले.
खेळामधील स्पर्धांप्रमाणेच दिव्यांग विद्यार्थी एकमेकांना सहकार्य करून कामाला एक वेगळी उंची देतात. तीच भावना आम्ही ‘शुभ सजावट’ या प्रकल्पात अनुभवली.
- भाग्यश्री वर्तक,
अध्यक्ष, शुभ्र प्रकल्प
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.