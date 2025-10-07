खारघर सेक्टर परिसरात स्वच्छतागृह उभारणीची मागणी
खारघर सेक्टर परिसरात स्वच्छतागृह उभारणीची मागणी
खारघर, ता. ७ (बातमीदार) : खारघर सेक्टर-१६ आणि १७ परिसरात सार्वजनिक स्वच्छतागृह नसल्यामुळे नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. पनवेल पालिका प्रशासनाने सदर भागात सुसज्ज सार्वजनिक स्वच्छतागृह उभारावे, अशी मागणी शिवसेना उबाठा गटाचे खारघर उपशहरप्रमुख नंदू वारुंगसे यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
खारघर सेक्टर-१६ आणि १७ परिसरात सिडकोने वास्तु विहार आणि सेलिब्रेशन या दोन गृहसंकुलात एकूण २१४४ सदनिका असून, या वसाहतीत जवळपास १० हजार नागरिक वास्तव्य करीत आहेत. शिवाय वसाहतीला लागून नव्याने बांधकाम सुरू आहे. त्यामुळे लोकसंख्येत वाढ होत आहे. वसाहतीला लागून खेळाचे मैदान, बसथांबा, तर गृहसंकुलाच्या बाजूला केपीसी, विबग्योर, संजीवनी स्कूल आदी शाळा आहेत, मात्र परिसरात सकाळ संघ्याकाळी चालण्यासाठी येणारे नागरिक तसेच शाळा असल्यामुळे विद्यार्थाना शाळेत ने-आण करणाऱ्या पालकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. सदर भागात एकही सार्वजनिक स्वच्छतागृह नसल्यामुळे वाटसरू तसेच सर्व सामान्य नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. पालिकेकडून सदर भागात सुसज्ज स्वच्छतागृह उभारण्यात यावे, अशी मागणी मागणी शिवसेना उबाठा गटाचे खारघर उपशहरप्रमुख नंदू वारुंगसे यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.