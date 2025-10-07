कोलाडमध्ये स्वस्त धान्याचा काळाबाजार
कोलाडमध्ये स्वस्त धान्याचा काळाबाजार
पाच जणांवर गुन्हा दाखल, पाच लाख ४१ हजारांचा मुद्देमाल जप्त
रोहा, ता. ७ (बातमीदार) : कोलाड भागाचे काळ्या बाजारात रेशनिंगचे धान्य बेकायदा विक्री केल्याप्रकरणी धान्यपुरवठा करणाऱ्याला पोलिसांनी रंगेहाथ पकडले. या प्रकरणात पाच आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, पाच लाख ४१ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
कोलाड पोलिस ठाण्याचे पोलिस हवालदार मारुती देव्हारे, पोलिस शिपाई पांचाळ गस्त घालत असताना गारभट बाजूकडून एक सफेद रंगाचा पिकअप त्यांना दिसला. वाहन थांबवून अधिक चौकशी केली असता चालकाने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. या वेळी गाडीत रेशनिंगचे गहू, तांदळाच्या ४१ गोणी आढळून आल्या. या गोणी गारभट येथील रेशनिंग दुकानदार शरद ऊर्फ नाना शिंदे यांच्याकडून भरून ललितशेठ फुलचंद ओसवाल (पाली सुधागड) येथे नेत असल्याचा माहिती वाहनचालकाने पोलिसांना दिली. या वेळी पोलिसांनी शासकीय मालाचा पंचनामा केला. तसेच एकूण पाच लाख ४१ हजार रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. या घटनेतील आरोपी दीपक दंत (रा. वावळोली, पो. सिद्धेश्वर, ता. सुधागड), शरद ऊर्फ नाना शिंदे (रा. चिंचवली तर्फे अतोणे, खालचा गारभट, ता. रोहा), ललितशेठ ओसवाल (रा.पाली) याविरोधात कोलाड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.