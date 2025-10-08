कृषीबाजार समितीतून पूरग्रस्तांना मदत
व्यापारी, मापाडी, संचालकांकडून ४५ लाखांचा निधी
तुर्भे, ता. ८ (बातमीदार) ः अस्मानी संकटामुळे शेतकऱ्यांचे शेतशिवारांसह संसार उद्ध्वस्त झाले. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून संकटकाळात एपीएमसी बाजारातील व्यापारी, संचालकांनीही ४५ लाख १० हजारांचा निधी दिला आहे.
राज्यातील अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा, सोलापूर भागाचे जनजीवन विस्कळित झाले. अनेक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. अशा संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी एपीएमसीतील कामगार, व्यापारी, माथाडी व गोदरा रोडवे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी बांधवांनी आर्थिक मदत उभी केली. तसेच शेकडो टन अन्नधान्य, आवश्यक वस्तू पूरग्रस्त भागात पाठवल्या आहेत. राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या पुढाकाराने मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील (एपीएमसी) माथाडी कामगार, मापाडी, व्यापारी गोदरा रोडवे प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी वर्गाने सामाजिक बांधिलकी जपत तब्बल ४५ लाख १० हजारांचा निधीचा धनादेश मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी दिला आहे.
शेतकऱ्यांच्या कष्टावर बाजारपेठ चालते. संकटात त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे, ही आपली जबाबदारी आहे. एपीएमसीतील व्यापाऱ्यांनी दाखवून दिले.
- मंदा म्हात्रे, आमदार, बेलापूर विधानसभा
निधी संकलनाची आकडेवारी
फळबाजार- २८ लाख
कांदा-बटाटा बाजार - ३ लाख
गोदरा रोडवे प्रायव्हेट लिमिटेड - १ लाख
अन्नधान्य मार्केट मर्चंट असोसिएशन - ५ लाख
घाऊक भाजीपाला व्यापारी महासंघ - ८ लाख १० हजार
एकूण - ४५ लाख १० हजार
