वेतनाअभावी उपासमारीची वेळ
अलिबागमध्ये अर्धवेळ परिचारिकांचे आंदोलन
अलिबाग, ता. ८ (वार्ताहर) ः रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागातील उपकेंद्रामध्ये अर्धवेळ स्त्री परिचारिकांच्या विविध प्रश्नांकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. पाच महिन्यांपासून त्यांना मानधन मिळाले नसल्याने ‘समान काम, समान वेतन’साठी मंगळवारी (ता. ७) अलिबागमधील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर आई संघटनेच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले.
रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाची लोकसंख्या १६ लाखांहून अधिक आहे. जिल्ह्यात एक हजार ८०० हून अधिक गावे आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिकांचे आरोग्य राखण्यासाठी जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित ५५ आरोग्य केंद्र व २८८ उपकेंद्र आहेत. ग्रामीण भागातील रुग्णांना या केंद्रातून सेवा देण्याचे काम केले जाते. रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेविकांच्या मदतीसाठी अर्धवेळ स्त्री परिचारिकांना कंत्राटी नेमण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील उपकेंद्रामध्ये ३४० हून अधिक महिला कार्यरत आहेत; पण त्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे.
आंदोलकांचे आक्षेप
- अर्धवेळ स्त्री परिचारिका महिलांचे मानधन वाढविण्यात यावे, समान काम, समान वेतन तत्त्वानुसार मानधानत वाढ करावी, शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, गणवेश व ओळखपत्र देण्यात यावे, सरकारी कल्याणकारी योजना व सवलती लागू करण्यात याव्यात.
- स्त्री परिचारिका निकषावर महिलांची भरती केली आहे; परंतु त्यांना पूर्णवेळ काम करावे लागत आहे. तरीदेखील स्त्री परिचारिका केंद्रात काम करतात. तुटपुंजा मानधनामध्ये महिला काम करतात, तरी मानधन वेळेवर मिळत नाही.
तुटपुंजा मानधनामुळे अडचणी
रायगड जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रामध्ये अर्धवेळ स्त्री परिचारिका म्हणून काम करणाऱ्या महिलांना १०० रुपये दिवस याप्रमाणे तीन हजार रुपये मानधन दिले जाते. वाढत्या महागाईमध्ये हे मानधन फारच अत्यल्प आहे; परंतु तेदेखील वेळेवर मिळत नसल्याचा आरोप परिचारिकांनी केला आहे. अशातच पाच महिने शासनाकडून मानधन मिळाले नाही. त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
