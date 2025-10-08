ठाण्यात आज वनवासी कला प्रदर्शन
ठाण्यात आजपासून वनवासी कला प्रदर्शन
ठाणे, ता.८ (बातमीदार): वनवासी कल्याण आश्रम यांच्या वतीने वनवासी बांधवांनी तयार केलेल्या कलात्मक आणि उपयुक्त वस्तूंच्या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन शनिवार, ११ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ९ वाजता होणार आहे. उद्घाटन समारंभ वसंत आणि शांता पटवर्धन विश्वस्त न्यासाच्या वर्षा ओक आणि आकार अभिनव कन्सलटंरचे अमोल खैर यांच्या हस्ते होणार आहे. हे प्रदर्शन सोमवार, १३ ऑक्टोबरपर्यंत ब्राह्मण सेवा संघ, ब्राह्मण सोसायटी, नौपाडा, ठाणे (प.) येथे सर्वांसाठी खुले राहणार आहे. वनवासी बांधवांनी हस्तकौशल्याने तयार केलेल्या वस्तू, स्थानिक संस्कृतीचे दर्शन, पारंपरिक आणि आधुनिकतेचा संगम हे या प्रदर्शनाचे प्रमुख वैशिष्ट्ये असणार असून सर्व नागरिकांना या प्रदर्शनास भेट देण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. हे प्रदर्शन केवळ खरेदीसाठी नव्हे तर वनवासी संस्कृतीची ओळख करून घेण्याचीही एक संधी आहे.
