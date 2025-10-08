कौशल्य, प्रामाणिकपणा हीच खरी पदवी ः निखिल राऊत
कौशल्य, प्रामाणिकपणा हीच खरी पदवी ः निखिल राऊत
बोर्डी, ता. ८ (बातमीदार) ः आचार्य भिसे शिक्षण संस्था संचलित रामअवतार सुरजमल मोदी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत दीक्षांत समारंभ, निरोप समारंभ तसेच २०२५ प्रवेशित प्रशिक्षणार्थींचा स्वागत समारंभ हा प्रेरणादायी सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान आचार्य भिसे शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष माननीय विजय म्हात्रे यांनी भूषवले, तर प्रमुख अतिथी म्हणून अभिजीत ग्रुपचे डायरेक्टर निखिल नरेश राऊत उपस्थित होते. विश्वस्त नरेश राऊत, नरेश सावे, देणगीदार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व्यवस्थापन समितीचे सदस्य सुरेश सावे, कार्यवाह भूपेंद्र सावे आणि खजिनदार श्रीकांत सावे यांसह संस्थेचे पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्राचार्य सागर पाटील यांनी केले. त्यांनी संस्थेच्या प्रगतीचा आढावा घेत विद्यार्थ्यांच्या यशोगाथा सांगितल्या. प्रमुख अतिथी निखिल राऊत यांनी उद्योगविश्वातील नव्या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व अधोरेखित करत सांगितले की, “कौशल्य आणि प्रामाणिकपणा हीच खरी पदवी आहे.” कार्यक्रमाध्यक्ष विजय म्हात्रे यांनी विद्यार्थ्यांना संस्थेचा अभिमान ठरावे, असे आवाहन करत प्रेरणादायी संदेश दिला. समारंभास खासगी आयटीआयचे प्राचार्य नितीन वर्तक आणि रोहन पटनाईक विशेष उपस्थित होते. याप्रसंगी उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच नवीन प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे स्वागत उत्साहात झाले. समारोप निदेशक अमोल आरेकर यांनी करत उपस्थितांचे आभार मानले आणि विद्यार्थ्यांना उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमाला संस्थेचे पदाधिकारी, सदस्य, हितचिंतक आणि मोठ्या संख्येने प्रशिक्षणार्थी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.