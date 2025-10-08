श्रीवर्धन तालुक्यात ‘प्रभारी’ गटशिक्षणाधिकारी
श्रीवर्धन तालुक्यात ‘प्रभारी’ गटशिक्षणाधिकारी
शिक्षणाच्या कामकाजावर परिणाम; १२ वर्षांपासून पद रिक्त
श्रीवर्धन, ता. ८ (वार्ताहर) : तालुक्यात गटशिक्षणाधिकारी पद मागील १२ वर्षांपासून रिक्त असल्याने शिक्षण विभागातील गोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे. सध्या या पदावर प्रभारी स्वरूपात कार्यरत असलेले अधिकारी एकाच वेळी अलिबाग, श्रीवर्धन आणि म्हसळा हे तीन तालुके सांभाळत असल्याने तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षण विभाग प्रशासनावर थेट परिणाम होत आहे.
गटशिक्षणाधिकारी हे तालुक्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांवरील शैक्षणिक नियंत्रणाचे प्रमुख अधिकारी असतात. शैक्षणिक सुविधा, शिक्षकांच्या नियुक्त्या, बदली, शाळेतील दर्जेदार शिक्षणावर देखरेख तसेच शाळाबाह्य मुलांना शिक्षण प्रवाहात आणणे या जबाबदाऱ्या त्यांच्याकडे असतात. मात्र प्रभारी अधिकारी केवळ आठवड्यातून दोन दिवस दुपारी उपस्थित राहतात, तर अनेकदा अलिबाग येथे बैठका असल्याने शैक्षणिक तपासणी आणि स्थानिक समस्यांवर पुरेसा वेळ देणे शक्य होत नाही. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पोषण आहार, शालेय साहित्य, गणवेश आणि विविध उपक्रमांचे नियोजन यासाठी गटशिक्षणाधिकारी पद निर्णायक ठरते. शिक्षण क्षेत्रात दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च दाखवला जात असताना या महत्त्वाच्या पदावर अद्याप कायमस्वरूपी नियुक्ती होत नसल्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होत आहे. यासंदर्भात माजी जिल्हा परिषद सदस्य अविनाश कोळंबेकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की श्रीवर्धन तालुक्यात गटशिक्षणाधिकारी या पदावर गेली १२ वर्षे प्रभारी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून कायमस्वरूपी अधिकारी नेमण्याची आमची वारंवार मागणी आहे. शैक्षणिक वर्तुळातून अशीही मागणी होत आहे, की श्रीवर्धन तालुक्यासाठी स्थिर, जबाबदार आणि स्थानिक स्तरावर उपलब्ध राहणारा अधिकारी नियुक्त करावा, जेणेकरून शिक्षणाच्या प्रशासकीय व शैक्षणिक कामकाजात सातत्य राहील आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल.
