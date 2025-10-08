मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडवर ‘गोल्फ’च्या हालचाली
मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडवर ‘गोल्फ’च्या हालचाली
स्थानिकांचा वाढता विरोध; बाधितांचे स्थलांतरही नको
मुंबई, ता. ७ . मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडची क्षमता संपलेली आहे. त्यामुळे हे डम्पिंग ग्राउंड बंद आहे. येथे साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे आणि सपाटीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. सपाटीकरण झाल्यानंतर त्यावर गोल्फ मैदान विकसित करणे धारावीकरांचे पुनर्वसन आणि त्यांच्यासाठी घर बांधणे, अशी मुंबई महापालिकेचे योजना असून, त्याला मुलुंडमधील स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला आहे.
डम्पिंग ग्राउंड नागरिकांसाठी खुले उद्यान म्हणून विकसित करावे, यासाठी मुलुंडमधील नागरिकांनी भूमिका घेतली आहे. मुलुंड कचराभूमी येथील प्रक्रिया करून सर्व कचरा एका वर्षात महापालिकेने निवड केलेल्या जागेवर टाकणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले असून, मुलुंड कचराभूमीची जागा समतोल झाल्यानंतर त्या ठिकाणी गोल्फ कोर्स करण्याचा भाजपचा प्रस्ताव आहे.
प्रक्रिया केलेला कचरा टाकून झाल्यानंतर २४ हेक्टर इतकी जागा ही शहराला खुली जागा म्हणून प्राप्त होईल. त्या ठिकाणी विविध सार्वजनिक सोयीसुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्या समतोल झालेल्या जागेवर गोल्फ कोर्स बनविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
डिसेंबर २०१८ मध्ये डम्पिंग ग्राउंड बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. एमएस बायोमायनिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला कंत्राटदार म्हणून नियुक्त करण्यात आले. सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी ७३१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कचऱ्याचे विघटन
मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडवर कचरा टाकणे बंद केले आहे. मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडऐवजी कांजूर या ठिकाणी डम्पिंग ग्राउंड सुरू केल्यास त्या ठिकाणी कचरा टाकला जात आहे. डम्पिंग ग्राउंडमध्ये जमा झालेल्या जुन्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याचे काम सुरू आहे. या कामाला एक वर्ष वाढ देण्यात आली होती, परंतु ते पूर्ण झाले नाही, येत्या डिसेंबरपर्यंत खासगी जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होऊन ती पालिकेच्या ताब्यात येण्याची शक्यता आहे, जुना कचरा काढण्याचे आणि त्याचे विघटन करण्याचे काम सुरू आहे.
कामात दिरंगाई
मुलुंड येथील कचराभूमीवरील कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट योग्य पद्धतीने करण्यात दिरंगाई होत असून, २०१८ मध्ये मुलुंड कचराभूमी बंद करण्यात आली आणि बायोमायनिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी कंत्राट देण्यात आले. सहा वर्षांत हे काम होणे अपेक्षित होते. तिकडे काम दिरंगाईने झाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
एक वर्षात होणार समतोल
मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडवरील ६५ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया केली आहे. महापालिकेने निवड केलेल्या जागेवर प्रक्रिया केलेला कचरा एका वर्षात टाकला जाईल आणि मुलुंड येथील कचराभूमीची जागा समतोल केली जाईल, असे मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्पष्ट केले आहे.
