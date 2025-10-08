पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आंदोलन
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आंदोलन
शिवसेना ठाकरे गटाचे निदर्शने
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ८ : मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने झालेल्या नुकसानीनंतरही पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटाने बुधवारी (ता. ८) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने केली. शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी करत, शिवसैनिकांनी सरकारच्या चालढकल भूमिकेचा निषेध केला. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या निर्देशानुसार माजी खासदार तथा शिवसेना नेते राजन विचारे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले
आंदोलकांनी हातात फलक घेऊन राज्य सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यामध्ये ‘पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत मिळालीच पाहिजे,’ मंत्री तुपाशी, लाडका शेतकरी उपाशी आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे यांसारख्या घोषणांचा समावेश होता. या आंदोलनात संपर्कप्रमुख नरेश मनेरा, गुरुनाथ खोत, ठाणे जिल्हाप्रमुख केदार दिघे, नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख प्रवीण म्हात्रे, भिवंडी जिल्हाप्रमुख अल्पेश भोईर, कल्याण जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांच्यासह सर्व पदाधिकारी, विभागप्रमुख आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
स्वतःला शेतकरी म्हणणारे हेलिकॉप्टरमधून फिरतात : राजन विचारे
शिवसेना नेते राजन विचारे यांनी शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी शिवसेना आंदोलन करत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सरकारकडे शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती आणि हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत तात्काळ देण्याची मागणी केली. विचारे यांनी एका मंत्र्यावर टीका करताना म्हटले की, "ठाण्यातील एक मंत्री स्वतःला शेतकरी म्हणवतो, पण कल्याणला जायचे असेल तरी तो हेलिकॉप्टरमधून फिरतो. त्या मंत्र्याने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना त्वरित आर्थिक मदत करावी. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांवर संकटात वाऱ्यावर सोडणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचे डोळे कधी उघडणार, असा संतप्त सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.