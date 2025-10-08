अभिजात मराठी भाषा सप्ताहात नवी मुंबई महानगरपालिका कर्मचा-यांनी घेतले शुध्दलेखनाचे धडे
पालिका कर्मचाऱ्यांनी घेतले शुध्दलेखनाचे धडे
नेरुळ, ता. ८ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने अभिजात मराठी भाषा सप्ताहानिमित्त मुख्यालयात ज्ञानकेंद्रामध्ये अभिजात मराठीतील शुद्धलेखन या विषयावर व्याख्यान आयोजित केले होते. लेखक, गजलकार जनार्दन म्हात्रे यांनी सादरीकरणाव्दारे उपस्थितांशी संवाद साधला.
याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त सुनिल पवार, प्रशासन विभागाचे उपायुक्त किसनराव पलांडे व इतर विभागप्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी आणि नवी मुंबईकर नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड यांनी व्याख्यात्यांचा परिचय करून दिला.
आपण जसे बोलतो तसे लिहिता आले पाहिजे म्हणजे इतरांना आपल्याला काय म्हणायचे आहे ते नेमकेपणाने कळेल असे सांगत जनार्दन म्हात्रे यांनी विविध उदाहरणे देत उच्चारानुसार शब्दाक्षरे लिहिण्याच्या पध्दती सांगत मराठी शुद्धलेखनाचे धडे दिले. अद्ययावत वर्णमालेची सविस्तर माहिती देताना भाषेचे उच्चार व्यवस्थित लिहिले जावेत हा आपला आग्रह असला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. जनार्दन म्हात्रे यांनी संगणकीय फॉन्ट आणि मराठी लेखनासाठी वापरले जाणारे किबोर्ड व सॉफ्टवेअर यांचीही सविस्तर माहिती दिली.
